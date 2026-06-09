'Очень большие цифры': Зеленский раскрыл масштаб потерь РФ в войне и рассказал о 'сломе' на фронте

Потери личного состава российской оккупационной армии в войне против Украины остаются чрезвычайно высокими. Ежемесячно страна-агрессор теряет более 30 тысяч военных, из которых около 23–24 тысячи – погибшие.

Видео дня

На этом фоне общая ситуация для российских войск на поле боя также остается сложной и без положительных перспектив. Об этом в интервью The Guardian заявил президент Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, нынешняя военная ситуация является наиболее благоприятной за последние два с половиной года для Украины.

"Мы не можем сказать, что Россия проигрывает эту войну. Но мы можем сказать, что они теряют инициативу с каждым днем", – подчеркнул он.

Потери российских военных – значительны

В то же время на восточном фронте продвижение российских захватчиков фактически затормозилось. Зеленский проинформировал, что ежемесячные потери РФ превышают 30 тысяч военных, из которых около 23–24 тысячи – погибшие, а остальные тяжелораненые. Он также предположил, что реальные показатели могут быть еще выше.

Главные истории дня

"В целом это очень большая цифра. Это означает, что они не выиграют войны", – сказал президент.

Ко всему этому существенные проблемы наблюдаются и на территории России, ведь на прошлой неделе украинские дальнобойные беспилотники нанесли удары по Санкт-Петербургу и ряду других регионов, последствиями которых стали пожары на нефтяных терминалах и густые задымления над городом.

Подобные атаки также существенно повлияли на ситуацию в оккупированном Крыму, где были нарушены ключевые логистические маршруты поставок. В результате на полуострове фиксируется дефицит топлива и осложнения транспортного сообщения.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, что несмотря на давление российских войск, наши бойцы стойко держат оборону, уничтожают оккупантов и наносят удары по врагу на оперативной и стратегической глубине. На отдельных участках Силы обороны сохраняют инициативу и в течение мая освободили на 100 кв км украинской земли, чем врагу удалось захватить.

Как сообщал OBOZ.UA, в новом аналитическом материале ISW аналитики констатировали, что украинские удары нарушают логистику врага и вызвали коллапс в Крыму. Также они обратили внимание на панические настроения, которые охватили z-блогеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!