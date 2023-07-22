Обсудили интеграцию Украины в НАТО и 'зерновой коридор': Зеленский провел переговоры со Столтенбергом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе переговоров стороны обсудили договоренности, достигнутые во время саммита НАТО в Вильнюсе, который проходил 11-12 июля.

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О подробностях звонка Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале. Он отметил, что также обсудили дальнейшие шаги Украины на пути вступления в НАТО.

Участники разговора обменялись своими мыслями о поточной ситуации в Черном море и о возможных угрозах, которые она представляет для мировой продовольственной безопасности.

"Провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО.

Поделились оценками нынешней ситуации в Черном море и рисков, создаваемых ею для глобальной продовольственной безопасности", – сообщил украинский лидер.

Президент отметил, что в результате разговора были определены неотложные действия и предстоящие мероприятия, необходимые для возобновления и стабильного функционирования Черноморского "зернового коридора".

Напомним, бывший специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер убежден, что у Украины будет единогласная поддержка всех членов НАТО на следующем саммите в Вашингтоне. Он пройдет в 2024 году.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что Зеленский перед саммитом НАТО в Вильнюсе пытался повлиять на ход дискуссий о гарантиях для нашей страны и приглашении Киева к членству в блоке. Он использовал более жесткую риторику, чем обычно, когда стало известно, что текст итоговой декларации сменили на формулировки, менее выгодные для Украины.