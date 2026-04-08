Общественный резонанс сработал: МИД отозвал почетного консула Украины в Доминикане, известного своими скандальными фото

Министерство иностранных дел Украины отозвало патент почетного консула Украины в Доминиканской Республике Виктории Якимовой после общественного резонанса вокруг ее назначения. Также ведомство приняло решение вернуть в Киев посла Украины на Кубе, который занимался этим направлением.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в эксклюзивном комментарии агентству Укринформ. В ведомстве отметили, что после появления материалов в медиа провели дополнительную проверку и по ее результатам приняли кадровые решения.

"МИД осуществило дополнительную проверку всех обстоятельств и приняло решение отозвать патент", – заявили в министерстве.

Реакция на скандал

В МИД подчеркнули, что почетные консулы не являются штатными дипломатами и не входят в систему государственной службы. Они не получают зарплаты из бюджета и не выполняют политических функций, а их роль ограничивается помощью в консульских вопросах, в частности защите граждан Украины за рубежом.

Вместе с тем, даже такой статус не снимает внимания к репутации. И, как видно из ситуации, общественная реакция может влиять на решения. В министерстве фактически признали, что информация, которая появилась публично, стала поводом для повторной оценки. Возможно, именно скорость этой реакции и стала ключевой – решение приняли без затягивания.

Детали проверки

В ведомстве объяснили, что кандидатуру Якимовой сначала проверяли по стандартной процедуре с привлечением компетентных органов. Никаких предостережений тогда не было. Во внимание принимали ее образование, опыт работы, знание языков и деятельность в сфере развития украинско-доминиканских отношений.

Также учитывали сотрудничество с украинским посольством на Кубе и положительные отзывы общины. Она организовывала консульские выезды, участвовала в благотворительных инициативах и мероприятиях в поддержку Украины, а также налаживала контакты с местными политическими и культурными кругами.

В феврале 2026 года власти Доминиканской Республики предоставили экзекватуру для работы почетного консульства в городе Ла-Романа. Но уже после огласки в медиа ситуация изменилась. В МИД подчеркнули, что учли негативный общественный резонанс и решили отозвать патент.

Кроме этого, министерство сообщило о намерении ужесточить требования к почетным консулам. Запланирована проверка деятельности всех таких учреждений, после чего примут решение о целесообразности их дальнейшей работы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что офис почетного консульства Украины в Доминиканской Республике возглавила бывшая ню-модель Виктория Якимова, известная своими откровенными фото в соцсетях. Кроме того, пользователи обратили внимание на снимки, где женщина позирует в русском кокошнике.

Вокруг новоназначенного почетного консула возникла публичная дискуссия из-за ее предыдущего опыта в моделинге и откровенных фото, обнародованных ранее в сети. Пользователи соцсетей обратили внимание на ее старые публикации, в частности фотоснимки эротического характера и фотографии в кокошнике, которые сейчас удалены. В ответ Виктория Якимова в Facebook заявила, что не скрывала своего прошлого при подаче кандидатуры на должность.

Еще раньше, OBOZ.UA писал о скандале, возникшем в мае 2024 года. Тогда группа детей наших военных отправилась во Францию. Организатором благотворительной поездки была почетный консул Украины в Доминиканской Республике Илона Солонина. Дети должны были жить в семьях украинцев во Франции по 2-3 человека. Для них организовывались различные экскурсии, в частности в Диснейленд.

Однако, детей оставили в Париже ночью на улице. Илона Солонина не позаботилась о том, чтобы школьников после экскурсии в Диснейленде отвезли на ночлег. Голодные дети вынуждены были спать прямо на тротуаре, укрывшись украинскими флагами.

