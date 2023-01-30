Обе стороны понимали, что будет дальше: Уоллес назвал последние слова Герасимова перед вторжением РФ в Украину

Генерал российской армии Валерий Герасимов, который менее трех недель возглавляет группировку войск РФ в Украине, еще до начала их вторжения озвучил цель войны. Он был уверен, что россияне больше "никогда не будут унижены".

Видео дня

Об этом рассказал министр обороны Британии Бен Уоллес в документальном фильме BBC под названием "Путин против Запада". В нем рассматривается взаимодействие российского диктатора с мировыми лидерами перед полномасштабным вторжением.

За две недели до войны, 11 февраля 2022 года, британский политик вылетел в Москву, чтобы встретиться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

По его словам, он ехал с заверениями, что Россия не вторгнется в Украину, но признал: обе стороны знали, что это ложь, и что будет дальше.

Уоллес описал это как "демонстрацию запугивания или силы, то есть: "я собираюсь солгать тебе, ты знаешь, что я лгу, и я знаю, что ты знаешь, что я лгу, и я все еще буду лгать тебе".

"Думаю, что речь шла о том, чтобы сказать: "Я могущественный", – пояснил он разговор с Шойгу и другими военачальниками РФ.

Министр обороны Британии отметил, что "довольно пугающая, но прямая ложь" подтвердила его прогнозы о том, что Россия вторгнется в Украину.

К тому же, уходя со встречи, генерал Валерий Герасимов, на тот момент еще начальник Генерального штаба РФ, сказал ему, мол, "никогда больше мы не будем унижены".

Менее чем через две недели после этого, 24 февраля, российские танки пересекли украинскую границу, вдоль нее – от Луганска до Житомира – тяжелое вооружение ВС РФ обстреливало мирные города и села, параллельно авиация страны-агрессора атаковала населенные пункты в пригороде Киева.

Хотя неоправданная и кровавая российская война принесла много страданий украинскому народу, его сила и сплоченность разбили вдребезги мечту топ-оккупанта Герасимова о "неунижении" россиян, в лице которых весь демократический мир теперь видит лишь военных преступников.

Отметим, что в этом же документальном фильме бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом. Это произошло во время их телефонного разговора перед вторжением войск РФ в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание The New York Times предположило, что Путин повысил Герасимова, чтобы вернуться к "гипернаступлению". Изменения в военном командовании оккупантами обусловлены стремлением Кремля побороть беспорядок в армии России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!