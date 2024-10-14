Барак Обама начал ездить по США и толкать речи в поддержку Камалы. Результат - так себе.

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В своих выступлениях он, в основном, обращается к чернокожим мужчинам, которые стали массово переходить в лагерь Трампа.

На мой взгляд, обращается неправильно. Он их стыдит, ругает и поучает. Говорит: "Не слушайте Трампа насчет того, что он сильный. Настоящая сила - в тяжелом труде, в ответственности и готовности держать удар. Камала все это обеспечит, только голосуйте!" Слова пафосные и, вроде, правильные. Но есть нюанс.

Мультимиллионер Обама, купающийся в роскоши и тусующийся с миллиардерами, предлагает всем прочим черным мужчинам сцепить зубы, побольше работать, рвать жилы и тащить свои семьи. А тех, кто мечтает о чем-то еще, Обама стыдит и корит: "Вы несерьезные люди, раздолбаи, бездельники".

Опять же, кто-то может согласиться. Но вообще-то задача Обамы сейчас – отправить этих мужчин не на завод работать, а на избирательные участки голосовать за Камалу.

Но его нравоучения производят обратный эффект.

Трамп же говорит: "Вы все правильно делаете! Вы - молодцы! Завод - это для лохов и дебилов. Голосуйте за меня, я сделаю так, что у вас будет много денег и женщин!".

Как вы думаете, кого послушают молодые чернокожие мужчины - Обаму или Трампа? Мне кажется, что ответ тут очевидный.

Кстати, появление в кампании Обамы, Билла Клинтона и вороха голливудских знаменитостей – это буквальное повторение событий 2016 года, когда в "Ржавом поясе" народ просто тошнить начало от Хиллари, и Трамп неожиданно победил.

Демократы повторяют все свои ошибки 2016 года. Думаю, они запросто могут проиграть. Это будет громадной проблемой для всех.