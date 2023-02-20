Блог | Вадим Денисенко: О россиян вытерли ноги: что скажет Путин в ответ Байдену

Для росіян візит Байдена став екзистенційною проблемою. Навіть більшою ніж втеча з Херсона та Харкова.

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Причина цієі проблеми, яка лежить на поверхні - це не взятий "Киів за три дні".

Але, мені здається, цей візит роз’ятрює куди глибшу рану. Байден, який в їхній масовій свідомості "хворий на деменцію старикашка" своїм приїздом показав всьому російському народові, що більше ніхто в світі їх не боїться. Він на вечь світ, напередодні великого і беззмістовного послання Путіна сказав: "Вас ніхто більше не боїться, з вашими іскандерами, шістьма тисячами ядерних боєголовок, кувалдами Пригожина і хресними ходами".

І цей символічний жест (середній палець) зрозуміли всі в самих далеких і забитих селах. Глибинний народ зрозумів: об них витерли ноги. Тепер росіяни чекають, що скаже Путін у відповідь. А він, можете не сумніватися, або промовчить або примітивно віджартується. Він не зможе, навіть як ненависний йому Хрущов сказати щось про кузькіну мать.

І ця, саме символічна частина візиту Байдена не менш важлива для нашої війни ніж обіцяні 700 танків.