О неТАЙНОЙ правительственной КОАЛИЦИИ-2025 или

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Обновленное правительство Свириденко поддержали "Слуга народа" + запрещенная ОПЗЖ + представители бизнес-групп и примкнувшая к ним Ташева из "Голоса".

Голосование за премьер-министра Украины, учитывая предписания Конституции, является определяющей характеристикой оценки реального состава парламентского большинства (коалиции) в Верховной Раде Украины.

Далее текст на языке оригинала.

Отож, це знакове голосування дає можливість зробити такі висновки:

– попри внесення Президентом кандидатури Юлії Свириденко, за неї проголосував лише 201 депутат із 231 з президентської партії "Слуги народу" (утримався – 1, не голосували – 9, відсутні - 20);

– головним союзником та реальною складовою частиною оновленої урядової коаліції є депутати із забороненої проросійської партії медведчука-бойка (за Юлію Свириденко голосували 25 депутатів з ексОПЗЖ: 15 з "Платформи за життя і мир" та 10 з "Відновлення України");

– традиційними і постійними союзниками УСІХ парламентських більшостей (коаліцій) є депутатські групи, які сформовані представниками бізнес груп Коломойського-Веревського…( за Юлію Свириденко голосували 15 депутатів з "Довіри" та 12 з "За майбутнє");

– не голосували за нового премʼєр-міністра депутати з "ЄС", "Батьківщини" та "Голосу", окрім Ташевої, яка підтримала Юлію Свириденко.

Таким чином, можемо констатувати, що парламентська більшість (коаліція), яка була створена із однієї фракції "Слуга народу" і складалася із 254 депутатів, фактично завершила свою діяльність.

Реальну оновлену урядову коаліцію нині складають депутати "Слуги народу" і представники депутатських груп, які створені на основі забороненої фракції ОПЗЖ та мажоритарники від різних бізнесових угрупувань.

З огляду на вимоги Конституції та чинного законодавства необхідно офіційно узаконити нову коаліцію, тобто провести установчі збори, оприлюднити список та програму діяльності цієї коаліції.

Не менш важливою є потреба нарешті виконати припис статті 83 Конституції України та встановити "засади формування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції депутатських фракцій" у Регламенті.

П.С. Нагадую, що подібна історія з "таємною коаліцією" мала місце з моменту обрання премʼєр-міністром Володимира Гройсмана 14 квітня 2016 року. В цей період і до моменту обрання нової ВРУ 21 липня 2019 року реальна чисельність урядової коаліції, яку утворили фракції БПП та "Народного фронту", становила лише 223 депутати. За весь час існування цієї "таємної коаліції" голова ВРУ Андрій Парубій так і прилюднив список реальної парламентської коаліції.