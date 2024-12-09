О костюме.

Видео дня

Я считаю, если Президент избрал такой образ от начала и до окончания войны и так встречался с лидерами многих государств все последние годы - это объяснение.

В его стране война и в том числе своим внешним видом он всем этим господам и барышням об этом напоминает.

Это вид.

Это не поза – это позиция.

Он приехал не с курорта к ним, а из страны, где воюют и умирают ежеминутно люди.

Да, понимаю, это диссонирует на глянцевых протокольных фото и видео – так это радует комментаторов соцсетей и раздражает оппонентов.

Но именно так.

За*обаной, с сенями под глазами и не от кутюр выглядит сейчас вся наша, когда-то счастливая нация.

Нация выглядит так не по своей воле.

Он представляет эту нацию.

Меня его облик не раздражает и я его понимаю.

Наша война их утомила.

Они предпочитают не видеть ее и делать вид, что ее не существует.

Каждую неделю, я напоминаю нашим уставшим от корпоративов и празднований западным партнерам, почему мы не можем приехать к ним на празднования, тренинги и корпоративы.

А они уже даже не спрашивают, как там у вас дела!? Ибо наша война их напрягает.

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