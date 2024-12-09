Блог | О костюме президента: как должен выглядеть человек, представляющий истекающую кровью страну?
О костюме.
Я считаю, если Президент избрал такой образ от начала и до окончания войны и так встречался с лидерами многих государств все последние годы - это объяснение.
В его стране война и в том числе своим внешним видом он всем этим господам и барышням об этом напоминает.
Это вид.
Это не поза – это позиция.
Он приехал не с курорта к ним, а из страны, где воюют и умирают ежеминутно люди.
Да, понимаю, это диссонирует на глянцевых протокольных фото и видео – так это радует комментаторов соцсетей и раздражает оппонентов.
Но именно так.
За*обаной, с сенями под глазами и не от кутюр выглядит сейчас вся наша, когда-то счастливая нация.
Нация выглядит так не по своей воле.
Он представляет эту нацию.
Меня его облик не раздражает и я его понимаю.
Наша война их утомила.
Они предпочитают не видеть ее и делать вид, что ее не существует.
Каждую неделю, я напоминаю нашим уставшим от корпоративов и празднований западным партнерам, почему мы не можем приехать к ним на празднования, тренинги и корпоративы.
А они уже даже не спрашивают, как там у вас дела!? Ибо наша война их напрягает.
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