Нынешние хозяева России бросят все и всех, чтобы попытаться перевернуть ситуацию на фронте: Зеленский о подготовке новой волны мобилизации в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подготовку к новой волне мобилизации России. Он заявил, что власти РФ сделают все для того, чтобы попытаться изменить ситуацию на поле боя.

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Об этом Зеленский сказал во вторник, 3 января, в вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он отметил, что Украина должна сорвать этот сценарий агрессора.

"Мы не сомневаемся, что нынешние хозяева России бросят все, что у них осталось, и всех, кого смогут собрать, – чтобы попытаться перевернуть ситуацию в войне и, по крайней мере, отложить их поражение", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина сейчас готовится к тому, чтобы разрушить планы врага, связанные с мобилизацией и новым возможным наступлением. Для этого нам необходима помощь партнеров в усилении украинской обороны.

"Должны сорвать этот российский сценарий. Готовимся к этому. Террористы должны проиграть. Любая попытка их нового наступления должна провалиться. Это будет финальное поражение государства-террориста. И я благодарю всех партнеров, которые это понимают. Россия мобилизует тех, кого хочет бросить умирать. Мы мобилизуем цивилизованный мир. Ради жизни", – подчеркнул гарант.

Он поблагодарил Канаду, Норвегию, Великобританию и Нидерланды, с представителями которых он сегодня провел разговоры, за помощь и неизменную поддержку нашего государства. Зеленский заявил, что он будет ежедневно продолжать такую дипломатическую активность: как формальную, так и неформальную, как публичную, так и непубличную.

"Очень детально определяем потребности Украины, нашей обороны, нашей энергетики. И работаем над тем, чтобы каждую из потребностей удовлетворить, в частности, с партнерами", – сказал он.

Президент также прокомментировал, что российские оккупанты разрушили ракетой ледовую арену "Альтаир" в Дружковке Донецкой области. Он отметил, что она начала работать еще до войны, когда у Донбасса была нормальная жизнь до прихода "русского мира". Раньше там спокойно занимались спортом и проводили спортивные соревнования, а в 2022 году "Альтаир" использовали для сбора и распределения гуманитарной помощи.

"Российская ракета против "Альтаира" в Дружковке – это очередное признание государства-террориста. Признание, с чем оно пришло на Донбасс и что мы оттуда обязательно выгоним. Смерть на Донбассе не воцарится, и мы должны сделать все, чтобы выбросить ее триколор с Донбасса и других земель Украины", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 января Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Его участники заслушали доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова.

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