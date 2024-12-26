'Нужны надежные договоренности': у Путина сделали новое заявление о возможных мирных переговорах с Украиной

Россию не устраивает перемирие в войне, которую она ведет против Украины. Мирные переговоры с Киевом без "важных договоренностей" в Москве считают путем в никуда.

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Об этом заявил министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров. Его слова из "рождественского" интервью на канале пропагандистов росСМИ продолжили тиражировать и 26 декабря.

"Перемирие в Украине сейчас бы стало путем в никуда, нужны важные договоренности", – высказался путинский приспешник.

Более того, он заявил, что Россия сейчас не выдвигает предварительных условий относительно переговоров, а требует "выполнить предварительные договоренности". Какие именно грезы по этому вопросу имел в виду представитель государства-террориста, кремлевские рупоры не указали.

В то же время продолжили публиковать "громкие" цитаты по теме переговоров, вспоминая избрание президентом США Дональда Трампа. Так, Лавров утверждает, что РФ готова к консультациям по Украине именно с администрацией республиканца.

"В Москве надеются, что Белый дом вникнет в причины конфликта", – цинично выразился глава российского МИД.

Также он говорил, мол, Россия "не испытывает никаких иллюзий" по поводу перспектив перемирия в 2025 году.

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ будет продолжать войну против Украины, пока не выполнит "все задачи по обеспечению безопасности" собственной страны, и тут же он соврал об "открытости Кремля к переговорам".

Как сообщал OBOZ.UA, на днях спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко повторила тезисы Путина об "открытости России к компромиссам в переговорах". В то же время Москва настаивает на выдвинутых ранее ультиматумах, провозглашенных еще весной 2022 года в Стамбуле, потому что кремлевский диктатор до сих пор верит, что Россия способна победить Украину на поле боя.

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