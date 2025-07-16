'Нужно больше': Зеленский поставил перед Шмыгалем в Минобороны 'очень конкретную и четкую' задачу

Министерство обороны Украины, которое возглавит бывший премьер-министр Денис Шмыгаль, будет иметь больше влияния на сферу производства оружия. У украинских защитников должно стать больше отечественного вооружения.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в среду, 16 июля. Он сообщил, что уже подписал документы в Верховную Раду о назначении Дениса Шмыгаля новым министром обороны.

Президент провел 16 июля совещание с Рустемом Умеровым, Денисом Шмыгалем и Германом Сметаниным, который возглавит "Укроборонпром". На нем речь шла о новых подходах к управлению сферой обороны.

Зеленский отметил, что Министерство обороны должно провести аудит всех договоренностей с партнерами: и по поставкам по программам помощи, и по инвестициям в украинское производство оружия, и по другим совместным проектам.

"Через Министерство обороны будут управляться и стратегические отрасли промышленности... Задача очень конкретная, четкая. Сейчас украинского оружия на фронте, во всех наших операциях — около 40%. Это уже значительно больше украинского производства оружия, чем когда-либо за время независимости нашего государства. Объемы действительно большие. Но нужно больше", — подчеркнул президент.

Глава государства заявил о необходимости увеличить возможности для ударов по территории России, чтобы "вытолкать" войну туда, откуда ее принесли в Украину.

"Чтобы они чувствовали, что они сделали и какова цена путинского отказа от прекращения огня и от настоящего мира. Мы должны достичь уровня 50% украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства, увеличивая наше собственное производство", – подчеркнул Зеленский.

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