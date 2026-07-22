"Нужен эффект устрашения": Шарп объяснил, что заставит Путина перестать наносить удары по Киеву баллистическими ракетами

Россия намеренно всё чаще применяет баллистические ракеты для нанесения ударов по Киеву, поскольку их сложнее перехватить и они оказывают более сильное психологическое воздействие.Изменить эту тактику Кремля может лишь создание для агрессора реальной угрозы аналогичных ударов по его крупнейшим городам.

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Такое мнение высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Почему Россия все чаще атакует Киев баллистическими ракетами

По словам Шарпа, увеличение количества баллистических ракет в российских атаках имеет вполне практическое объяснение.

Он отметил, что такие ракеты значительно эффективнее крылатых и гораздо сложнее перехватываются даже современными системами противовоздушной обороны.

Кроме того, эксперт напомнил, что средства борьбы с баллистическими целями не только очень дорогие, но и должны находиться непосредственно вблизи объектов, которые необходимо защищать.

По его мнению, именно поэтому Россия все чаще делает ставку на баллистические удары.

Почему главной целью остается Киев

Шарп считает, что для Кремля Киев имеет не только военное, но и символическое значение.

По его словам, российское руководство убеждено, что удары по столице оказывают гораздо более сильный психологический эффект на украинское общество и власти, чем атаки на меньшие города.

"Удары по Киеву, как они считают, более болезненны с точки зрения того, как их воспринимает украинское общество и украинские власти, чем удары по меньшим городам и тем более по селам. Удар по Киеву дает наиболее резонансный результат — так, я думаю, работает их логика... Киев — это нервный центр", — отметил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что это не означает отказ России от ударов по другим регионам Украины. Если российские военные сочтут тот или иной экономический или военный объект важной целью, они и в дальнейшем будут наносить по нему удары.

Россия может усилить атаки в ответ на украинские удары

По мнению Шарпа, если Украина продолжит успешно наносить удары по военным объектам в глубине российской территории, Кремль, скорее всего, будет отвечать еще более интенсивными атаками, в частности по Киеву.

Эксперт пояснил, что российские власти представляют такие удары собственному населению как ответ на действия Украины.

Он также предположил, что на решение Кремля влияют раздражение и чувство бессилия из-за того, что украинские удары все чаще достигают территории России.

По его словам, именно поэтому для демонстрации "жесткого ответа" Москва выбирает Киев, поскольку удары по столице имеют наибольший информационный и психологический резонанс.

"Есть элемент бессилия и раздражения из-за того, что в России стало хуже, что они не справляются, а значит, нужно как-то ответить. Постоянно хочется ответить или думать, что это ответ. Поэтому первое, что приходит в голову, — это нанести удар по Киеву, создать в столице и визуальную, и реальную картину того, что, мол, мы жестко отвечаем. Если отвечать по условному Кривому Рогу, то это так не выглядит", – отметил эксперт.

Что может изменить ситуацию

Шарп считает, что Россия может пересмотреть свою тактику только тогда, когда для неё возникнет реальная угроза аналогичных ударов по собственной территории.

По его словам, речь идет не о дополнительных средствах перехвата баллистических ракет, а о появлении у Украины возможностей наносить по Москве и Санкт-Петербургу удары с примерно такой же эффективностью и интенсивностью, с какой Россия атакует Киев.

"Что-то может измениться только в том случае, если сработает эффект устрашения. Если на каком-то этапе у Украины появятся средства — не для перехвата баллистических ракет, а те, благодаря которым наносятся удары по Москве, Санкт-Петербургу примерно с такой же эффективностью и интенсивностью, как они наносят удары по Киеву, то есть собственная баллистика", — отметил Шарп.

По его мнению, если между сторонами не сформируется эффект "открытого или негласного соглашения о взаимном сдерживании и запугивании", российские удары по украинской столице вряд ли ослабнут и могут даже стать более интенсивными.

Перспектива усиления противоракетной обороны

Оценивая перспективы усиления украинской противовоздушной обороны, Шарп заявил, что пока не видит оснований ожидать резкого увеличения количества средств для перехвата баллистических ракет.

Он объяснил это тем, что такие системы остаются дефицитными, а страны, которые ими обладают, не готовы полностью передавать свои стратегические запасы.

По мнению эксперта, наиболее реалистичным сценарием является постепенная поставка Украине небольших партий таких систем, однако это вряд ли кардинально изменит ситуацию в ближайшее время.

"У меня пока нет оснований полагать, что таких средств будет много и что это каким-то образом кардинально изменит ситуацию к лучшему. Хорошо, если они будут поступать в небольших количествах, но постоянно. Резкого скачка я не ожидаю просто потому, что таких средств мало в запасе, и стороны, у которых они есть, предпочитают оставить у себя нетронутый запас и не спешат буквально всё отдать Украине", — считает Дэвид Шарп.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский озвучил задачи новым руководителям оборонного сектора Украины. По его словам, Россия должна ощущать усиление давления.

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