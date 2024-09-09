'Нуждаемся в приходе молодежи': новый глава МИД Андрей Сибига анонсировал новые первые кадровые решения

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига озвучил первоочередные задачи на ближайшие несколько месяцев, а также анонсировал первые кадровые изменения. Он принял решение об отзыве временного поверенного Украины в Грузии.

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Об этом Сибига написал в Facebook. Он отметил, что послы находящейся в войне страны не могут быть оторваны от реалий этой войны.

"Очень хорошо знаю, что такое работать послом, и как сделать эту работу более эффективной. Сегодня каждый посол должен быть играющим тренером, который не ждет указаний из центра, а действует инициативно, берет на себя ответственность и собственным примером демонстрирует силу украинской дипломатии", – подчеркнул министр.

Он заверил, что будет поддерживать каждого руководителя зарубежного дипломатического учреждения, демонстрирующего такую энергию и результативность.

Также Сибига сообщил о внесении представления об увольнении заместителя министра Ирины Боровец.

Он анонсировал новую структуру МИД, в частности, будут пересмотрены штатные расписания посольств.

"Мы нуждаемся в приходе молодежи к нам. Все условия для этого будут созданы – запланировал встречу с руководителями ведущих отраслевых университетов", – написал Сибига.

Министр подчеркнул, что украинская дипломатия должна ежедневно работать на Силы обороны. Работы много – она охватывает самые разные вопросы, площадки и континенты. Также будет усиливаться координирующая роль МИД.

"Министерство должно соответствовать реалиям страны в войне, а также – воплощать лучшие практики современной дипломатии. Указал на новый ритм, энергию и подходы", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Верховная Рада проголосовала за назначение министром иностранных дел Андрея Сибиги. Это решение поддержали 258 народных избранников.

– Сибига призвал западных партнеров нашего государства снять ограничения на применение переданных вооружений для ударов по военным целям на территории РФ. Он напомнил им о том, что 51 статья Устава ООН закрепляет запрет на ограничения в защите для страны, ставшей жертвой агрессии.

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