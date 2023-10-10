Новым главой Полтавской ОГА назначен Филипп Пронин: что о нем известно. Фото

Новым главой Полтавской областной военной администрации стал Филипп Пронин. На эту должность он назначен по указу президента Владимира Зеленского.

Соответствующий документ о назначении обнародован на официальном сайте главы государства во вторник, 10 октября. Параллельным приказом президент уволил с должности предыдущего главу Полтавской ОВ Дмитрия Лунина.

Кандидатуру Филиппа Пронина 5 сентября рекомендовал Кабмину назначить.

Филипп Пронин: что известно о новом председателе Полтавской ОВА

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До назначения на эту должность Пронин работал в Агентстве по розыску и менеджменту активов.

Филипп Пронин имеет высшее экономическое и юридическое образование.

Ранее работал налоговым и финансовым аналитиком, был специалистом в Государственном комитете финансового мониторинга Украины, позже – заместителем директора Департамента финансовых расследований в Государственной службе финансового мониторинга Украины.

Филипп Пронин представлял Украину в Минских переговорах по войне, которую начала Россия в Украине.

Аккредитованный эксперт MONEYVAL (Совет Европы) по проведению оценки национальных систем противодействия отмыванию средств.

В 2017 году возглавил Управление по выявлению и розыску активов АРМА, а в январе 2020 был назначен заместителем Председателя Агентства.

С января 2020 г. назначен на должность заместителя Председателя АРМА. Согласно распределению обязанностей, координировал такие направления, как выявление и розыск активов, международное сотрудничество, информационные технологии.

В 2021 году вошел в состав Совета по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Имеет 2-й ранг государственного служащего.

Слухи

Кабмин утвердил кандидатуру замруководителя АРМА Филиппа Пронина на должность начальника Полтавской ОВА 5 сентября. А уже 7 сентября появились слухи о том, что НАПК планирует сообщить Пронину о подозрении относительно конфликта интересов. Об этом сообщило интернет-издание "Полтавщина".

При этом есть достоверная информация, что Пронин прошел процедуру спецпроверки, поэтому его кандидатура без проблем и была представлена на рассмотрение Правительства.

Издание отмечает, что возможно произошло стечение обстоятельств, когда правоохранители планировали объявить о подозрении, даже не зная о планах властей сделать Филиппа Пронина кандидатом в руководители ОВА. По другой версии, речь идет о наличии внутренней борьбы между разными группами влияния, отметило издание.

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