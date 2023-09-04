Из того, что происходит в последнее время, определённые источники делают определённые выводы. Попробую их просуммировать.

Видео дня

"Демилитаризация" Крыма — вместо его возврата Украине. То есть из него выводятся российские войска и остатки флота, но Украина этим не пользуется. Обезоруживание "беззащитного" Крыма становится, таким образом, как бы гарантией соблюдения остальных пунктов: нарушат — войдём.

Установление границы на Донбассе на уровне 23.02.2022. Вместо 1991. То есть часть выжженной земли, включая Мариуполь, нам возвращается.

Украине возвращается также всё, что было захвачено россией в южных областях в ходе крупномасштабного вторжения.

"Израильские" гарантии безопасности Украине со стороны США, Великобритании и, возможно, Франции и/или Германии при параллельных двусторонних договорах с рядом стран НАТО (с кем и как получится) — ВМЕСТО самого НАТО.

Дешёвые энергоносители из мордора — вместо репараций.

Наказание непосредственных исполнителей доказанных военных преступлений, но не тех, кто им отдавал приказы.

К этому Украину всё более активно склоняет Запад через всевозможные "консультации", надеясь к тому же самому склонить и россию.

(Если не нравятся теленовости, не надо ломать телевизор. Он просто сообщает и ни в чём не виноват. Я — аналогично.)

Верим в ВСУ, они многое могут изменить, на них вся надежда. Слава Украине!