В мирные планы наших друзей и спонсоров время вносит свои коррективы.

Если Крым мордору таки не удержать, то в предлагаемых нам компромиссах его место, видимо, займёт Донбасс. Очевидно, Украине в таком случае Запад настойчиво порекомендует не претендовать на ту часть Донбасса, которая нами не контролировалась по состоянию на 23.02.22.

То есть некая обязательная жертва всё равно от нас потребуется. А за это Украина может получить ускоренное членство в НАТО и в ЕС. Что и будет тогда нашим прибретением — наряду с возвращением Крыма и восстановлением украинского статуса южных областей.

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Плюс долговременно — дешёвые энергоносители Украине из рф. В обмен на снятие с россии санкций.

(Договор — если не с пуйлом, то с тем, кто будет вместо него грамотно поставлен.)

Так или иначе, американцы, видимо, посчитают это победой. И предложат так же посчитать Украине.

Ну а коль будет победа, то будут и победители. А дальше — по накатанной? Раз в 10 лет, как и положено молодой демократии, — революция? 2004 — Оранжевая, 2014 — Достоинства, 2024 — Победителей? Типа, Победители — против коррупции? Может быть. Уж что-что, а коррупция у нас есть.

Все революции зреют, конечно, изнутри, да вот только американцы наверняка знают об этих планах получше нас самих. Ибо революции наши вынашиваются [в том числе] и Цивилизацией.

(Кстати: пока коррупция не исчезла, все "благие начинания" обречены на провал. Вот, к примеру, планируется по услугам брать единый налог с оборота не 5%, а 20%. Фактически же останется 5%, только пойдут они не государству, а на коррупционную крышу.

Правда, в прейскуранте будет цена уже не 100, а 125 (потому что 25 разницы это 20% со 125). Но роста цен можно не бояться, ибо на ушко всегда шепнут: налом без чека — 100.)

Между прочим, 14 сентября (1 сентября по старому стилю) православные встретили Новолетие — церковный Новый год. Он, стало быть, он уже начался. Ждём только хороших новостей.