Новоизбранный президент Чехии планирует посетить Украину – СМИ

Президент Чехии Петр Павел, о победе на выборах которого было объявлено накануне, уже планирует посетить Украину. Он хочет встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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Визит политик может осуществить с лидером Словакии Зузаной Чапутовой. Об этом сообщает словацкая Pravda.sk.

"В воскресенье, 29 января, Петр Павел позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому", – пишет издание.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора президент Чехии обсудит с украинским лидером визит в Киев.

Павел намерен посетить Украину вместе с президентом Словакии Чапутовой.

По данным издания, она встретилась с новоизбранным президентом Чехии в его предвыборном штабе и приветствовала такую идею.

Напомним: 28 января в Чехии официально объявили победителя президентских выборов. Бывший глава Военного комитета НАТО, генерал в отставке Петр Павел стал новым лидером страны – его поддержали 58,32% избирателей (3 358 926 голосов).

Павела называют большим другом Украины. Пребывая на прежней должности, он побывал в нашей стране в 2018 году. После начала полномасштабного вторжения войск РФ стал активным сторонником военной помощи ВСУ. Генерал в отставке сам собирал средства для поддержки украинской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала подтвердил свою поддержку независимости и территориальной целостности Украины. По его словам, в условиях полномасштабного российского вторжения, Запад обязан помогать нашей стране, ведь она ведет законную оборону.

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