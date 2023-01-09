"Не вижу других решений": премьер Чехии объяснил, почему страны Запада должны поддерживать Украину в войне с РФ

Премьер-министр Чехии Петр Фиала снова подтвердил свою поддержку независимости и территориальной целостности Украины. По его словам, в условиях полномасштабного российского вторжения Запад обязан помогать нашей стране, ведь она ведет законную оборону.

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"Я считаю долгом западных стран полностью поддерживать Украину, потому что она ведет ожесточенную войну против превосходящего ее по численности противника", – сказал чешский премьер. Его слова передало Общественное радио и телевидение Словакии (RTVS).

Фиала видит окончанием российско-украинской войны победу Киева. Он сторонник позиции, что никто не может претендовать на законные украинские территории.

"Я не вижу других решений, кроме того, что Украина победит в этой справедливой обороне", – сказал премьер-министр Чехии.

Как писал OBOZREVATEL:

– В конце октября-2022 Фиала во главе правительственной делегации Чехии посетил Украину с рабочим визитом. Киеве он провел межправительственные переговоры и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Украинский лидер назвал Фиалу настоящим другом нашей страны.

– Чехия озвучила желание приобщиться к восстановлению Украины после войны, в частности взять патронаж над Днепропетровщиной.

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