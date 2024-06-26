Мы уже все давно привыкли к тому, что путин придумывают какие-то угрозы не только для Украины, но и для всего мира. Он не может спокойно царствовать, ему нужно постоянное напряжение, а еще лучше угроза, чтобы российское население находилось в состоянии тотального страха и опасности, пропагандистская машина Кремля постоянно провоцирует из всех СМИ.

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І це зрозуміло, тільки постійний стан небезпеки, загрози війни дозволяє йому за допомогою масованої пропаганди, тримати населення в покорі і забезпечувати собі стабільність влади. Західні країни і Україна, як невід’ємна частина західного світу, вже давно усвідомили, що багато з того що говорить путін останнім часом - це частина добре продуманої пропаганди і засіб масованих маніпуляцій з російським населенням. Путіну вже не вдається західні країни тримати у страху, як це було багато років, тому основний зараз об’єкт тотальної маніпуляції і нагнітання страху ядерної війни - це російське населення. Тільки так путін може ще якийсь час тримати народ у покорі, а матері які хоронять своїх синів будуть дякувати путіну, що їх син достойно виконав свій обов’язок перед росією і загинув у війні з Україною. Підростаюче покоління росіян з ясельного віку привчають до того, що вони народилися для того, щоб вмерти за Росію.

Але, західним країнам путін теж не дає спокою, він постійно вигадує різноманітні провокації, чи диверсії. Зважаючи на те, що ядерні погрози і його ядерний шантаж вже ніяким чином не діють на західні країни і їх тверду солідарність з українським народом, путін, щоб підтримувати цю небезпечну ядерну тематику, вигадав оновити ядерну доктрину, начеб то вона когось у світі цікавить. Західні країни впевнені, що путіну довіряти абсолютно неможливо, тому його риторика про оновлення ядерної доктрини розрахована перш за все на російське населення. І йому зовсім не потрібно було летіти в далекий В’єтнам, щоб оголосити про свої наміри оновити ядерну доктрину. Це зроблено тільки для того, щоб підняти його "високий" міжнародний авторитет.

Але, давайте повернемось до ядерної доктрини і диверсій путіна проти НАТО.

Багато хто звернув увагу на те, що під час своїх візитів у КНДР і В'єтнам путін і кремлівська пропаганда розвернули масштабну інформаційну компанію, спрямовану на підрив єдності союзників України щодо їх загальної стратегічної цілі та стратегії ураження росії в її загарбницькій війні проти України. Публічною частиною цієї кампанії стала загроза Путіна змінити ядерну доктрину росії, про що путін попереджав ще під час економічного форуму у Петербурзі. А другою непублічною частиною його компанії - таємні диверсійні операції на території союзників України, які, як сподівається путін, повинні зламати єдність і солідарність європейських країн з Україною.

В той час, коли путін робив свій вояж до КНДР і В’єтнаму, нарешті стало відомо що США дозволили Україні наносити удари американською зброєю по військових цілях на території РФ на будь-якій ділянці фронту, а не тільки в харківському напрямку. Про це пише Politico з посиланням на заяву радника з національної безпеки Джейка Саллівана.

Як повідомляє видання, дозвіл поширюється не тільки на прифронтову територію біля Харківської області, але і на "будь-яке місце, де війська Росії пересікають кордон з російської сторони на українську, щоб захопити більше території". За його словами, політика США в цьому питанні з травня не змінилася, однак Politico зазначає, що риторика офіційних осіб значно змінилася — тоді мова йшла тільки про російську територію на харківському фронті. При цьому одне із джерел видання повідомило, що заборона Вашингтону на удари вглиб Росії за допомогою далекобійної зброї залишається в силі.

Представник Пентагона генерал-майор Патрік Райдер пізніше підтвердив цю інформацію виданню Reuters. Будемо сподіватись, що найближчим часом і ця заборона США буде знята і ЗСУ отримають додаткові надзвичайно потужні можливості.

Ми чудово розуміємо, що не від доброго життя путін поїхав в Північну Корею та В’єтнам. Щодо Північної Кореї тут усе зрозуміло, путіну потрібна військово- політична підтримка у світі і він знайшов її у світового ізгоя Північної Кореї. Там він заручився не тільки підтримкою його агресивної війни з Україною, але путін підписав з Північною Корею новий фактично військово-політичний союз, який при певних умовах може створювати загрозу США і Японії. Поки невідомо як оцінять ці політичні домовленості путіна з його північнокорейським соратником, в Китаї. З метою продемонструвати світу активну міжнародно політичну діяльність путін поїхав ще і у В’єтнам. В’єтнамська влада, незважаючи за застереження американців, прийняла путіна на найвищому рівні. Правда після того, як путін відбув із Ханоя, офіційні американські представники вирушили у В’єтнам, щоб з’ясувати характер відносин цієї країни з путіним.

Саме перебуваючи у В’єтнамі путін зробив декілька важливих заяв, які стосувалися внесення змін до ядерної доктрини росії. Нічого нового він не сказав, хоча кого це цікавить звернули увагу на більш менш миролюбний тон путіна коли він відповідав на питання змін до ядерної доктрини. Видно було, що він, як це було і на економічному форумі у Петербурзі, налаштований не оголошувати відкрито країнам заходу ядерні погрози.

Більше того, він заявив про те, що росія відмовиться поки що від превентивного ядерного удару, а зазначив ті критерії, які для росії нададуть підстави для нанесення ядерного удару відповіді.

Візити путіна в КНДР і В’єтнам, незважаючи на підписані угоди і помпезний прийом, фактично носили вимушений характер, оскільки на фоні надзвичайно активної і вдалої міжнародної діяльності України, путіну необхідно було показати, перш за все своєму населенню, що він виїзний і поки що залишаються ще деякі країни, які готові прийняти особу, проти якої Міжнародний Кримінальний Суд ухвалив рішення про арешт, як міжнародного злочинця. У зв’язку з цим, варто згадати, що фахівці ISW нагадали, що у червні Україна та її партнери здійснили кілька важливих кроків для узгодження загальної стратегії та визначення бажаного результату війни. Понад 80 делегацій нещодавно висловили принципову позицію щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України як основи міцного світу в Україні у комюніке Глобального саміту світу 16 червня. Крім того, 13 червня Україна підписала угоди з безпеки зі США та Японією на 10 років, а численні країни-партнери підтвердили свою довгострокову підтримку України у рамках саміту G7 та формату Рамштайн. Стратегічна чіткість та прагнення союзників дати можливість Україні завдати поразки росії значною мірою підриває зусилля путіна, разом із його спробами впливати на рішучість та рішення союзників України.

Тим часом путін знову повторив, що росія має намір переглянути ядерну доктрину, що діє, і зараз у Кремлі розмірковують про те, що можна в ній поміняти. У існуючому документі вже допускається застосування ядерної зброї у разі "загрози для існування держави". При цьому путін нічого не конкретизував, але відкинув необхідність включення до доктрини поняття "превентивний удар", сказавши, що "ми і при ударі у відповідь знищимо противника", про що він і повідомив у В’єтнамі.

Аналізуючи вказані події, можна припустити, що путін почав усвідомлювати, що період його царювання добігає кінця. У цих міжнародних поїздках він виглядав розгубленим, втомленим, без звичної агресивності. Це свідчить лише про те, що ситуація внутрішньополітична в росії починає загрожувати його владі. На перший погляд начеб-то і немає прямих ознак початку якихось масштабних дій громадянської непокори. Цього і не потрібно очікувати. Напевно, зміна влади в росії відбудеться кулуарно, тихо, по-сімейному, в межах території Кремля. Можна також припустити, що відмова путіна від ядерного шантажу і погроз застосування ядерної зброї, теж вказує на те, що путін загрався у свої погрози і, нарешті, зрозумів, ядерна війна - це світова катастрофа і самознищення людства. Це стало очевидним після того, як західні країни і перш за все США відкинули усі червоні лінії, які самі собі і встановили у відносинах з путіним і відкинули будь-який страх перед ядерним потенціалом росії.

Завдяки безвідповідальній і агресивній політиці путіна, росія стала світовим ізгоєм і перебуває у фактичній ізоляції. Йому поки що ще раді лише декілька відверто антидемократичних країн, таких же світових ізгоїв, яким стала і росія. Тому, путіну, кров з носа, потрібно перемир’я і завершення війни, оскільки він почав усвідомлювати, що колективний захід, завдяки агресивній політиці путіна, максимально консолідувався на допомозі Україні. Росія не здатна ні економічно, ні фінансово, ні військово протистояти заходу. Тобто, продовження цієї війни неодмінно призведе до поразки росії і краху путіна. Але, незважаючи на усвідомлення своєї неминучої поразки, путін все-таки намагається використовувати будь-які свої можливості, щоб продовжувати протистояння з заходом.

Якраз цьому і присвячений матеріал відомого політичного аналітика, дуже близької людини до Білого дому Девіда Ігнатіуса, який нещодавно надрукований у The Washington Post під назвою "Росія завдає таємного удару по НАТО".

Як зазначає американський аналітик "Адміністрація Байдена попереджає своїх союзників по НАТО, що Росія посилює таємну кампанію диверсій і гібридної війни проти прихильників України. Щоб протистояти цій зростаючій російській загрозі, розвідувальні служби США передають своїм європейським партнерам інформацію, яку вони можуть використати, щоб завадити диверсантам. Цього місяця директор національної розвідки Авріл Хейнс поінформувала членів Північноатлантичної ради НАТО, керівного органу альянсу, про сплеск тіньових атак, пов’язаних з Росією, які почалися цієї весни. Хейнс узагальнила дані розвідки США та закликала союзників викрити та притупити стратегію Кремля. Застереження Хейнс щодо російського саботажу були описані мені адміністрацією Байдена та представниками розвідувального співтовариства. Вони не стали обговорювати деталі, але повідомлення ЗМІ показують масштаби ймовірних дій Росії. Цілі були здебільшого пов’язані з європейською матеріально-технічною підтримкою України. "Це спосіб [Володимира] Путіна підняти жар", — сказав високопоставлений чиновник адміністрації. Це характерний підхід для російського президента: атакувати агресивно, але приховано — щоб максимізувати безлад і шкоду для своїх противників і мінімізувати небезпеку для себе. Щоб спробувати приховати свою причетність до недавніх нападів, офіційні особи США сказали мені, російська розвідка найняла місцевих головорізів для виконання своїх операцій. Передбачувані російські атаки охоплюють Європу: у березні Британія заарештувала кількох підозрюваних у пожежі на українському складі в Східному Лондоні, який, за повідомленнями американських чиновників, зберігав засоби зв’язку, що прямували до України. Також був підпалений склад в Іспанії, що належить тій же компанії, де також зберігається комунікаційне обладнання. Російські атаки торкнулися ключових європейських союзників України: минулого місяця Польща заарештувала 12 підозрюваних диверсантів, які ймовірно планували напади на лінії постачання в Україну, сказав один чиновник. Також минулого місяця в Берліні сталася пожежа німецької компанії, що належить виробнику ракет ППО, які використовує Україна. А влада Норвегії попередила, що диверсанти можуть атакувати компанії, які постачають зброю в Україну. Диверсія — це нове закручування гвинтів у все більш смертоносному конфлікті в Україні. За словами американських офіційних осіб, Путін стурбований тим, що НАТО рухається до прямого втручання проти Росії після схвалення США військової допомоги в розмірі 61 мільярд доларів у квітні та наступного рішення Байдена дозволити американську зброю по самій Росії. Минулого місяця New York Times опублікувала попередній звіт про диверсію. Хейнс сказала Раді НАТО, що цілі Путіна полягали в тому, щоб перервати поставки зброї, розділити альянс і стримати подальшу підтримку Києва з боку НАТО. Російський лідер хоче залякати європейські країни, залишаючись нижче порогу, який може змусити країни НАТО застосувати статтю 5 для військової відповіді на напади, вважають офіційні особи США.

Можливо, російські оперативники також намагаються посіяти страх нападами на цивільні сайти. У Чехії цього місяця затримали підозрюваного в підпалі громадських автобусів. "Є підозра, що атака, ймовірно, була організована і профінансована з Росії", - сказав прем'єр-міністр Чехії.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія "ймовірно" несе відповідальність за пожежу минулого місяця, яка знищила найбільший торговий центр Варшави. Схоже, ця російська таємна кампанія ще не призвела до вбивства мирних жителів. Але якщо це станеться, представники адміністрації попереджають, що країна-жертва може вимагати термінових консультацій з НАТО відповідно до статті 4 її статуту, щоб обговорити колективну відповідь. Стратегія адміністрації Байдена щодо протидії Путіну зосереджена на обміні розвідданими. Як і в перші дні війни, адміністрація намагається обмінюватися якомога більшою кількістю інформації з союзниками, щоб допомогти їм виявляти та припиняти атаки — і підвищувати колективну стійкість. Меседж, який вони хочуть надіслати Росії, полягає в тому, що диверсійна кампанія не відмовить НАТО від підтримки України, і вона лише посилить проблеми Путіна. "Росія сподівається посіяти страх і створити тріщини", — сказав високопоставлений чиновник адміністрації.

"Ми закрили їм простір для цього. Якщо вони підуть далі, це лише посилить погляди країн НАТО. Стурбовані диверсійною кампанією, представники адміністрації сумніваються, що вона переросте в повну конфронтацію. Путін не хоче війни з НАТО, яку, як він знає, програє, вважають чиновники. Він просто хоче підірвати альянс. Представники адміністрації не вважають цю ситуацію схожою на ситуацію в жовтні 2022 року, коли розвідувальне співтовариство побачило значну ймовірність того, що Путін може застосувати тактичну ядерну зброю, щоб запобігти краху лінії фронту Росії в Україні та запобігти свавільному відступу. Український конфлікт невблаганно рухається по сходах ескалації: Росія атакує, Україна захищається; НАТО надає військову допомогу Україні, Росія відповідає саботуванням ліній постачання НАТО. З кожною сходинкою вище небезпека помилки зростає".

Мені видається було б правильно дослухатися до компетентної думки відомого аналітика. Путін небезпечний, йому вірити не можна , він здатний на будь-які дії, навіть якщо вони божевільні. Запорука нашої перемоги це єдність антипутінської коаліції, яка не може бути зруйнована путіним.