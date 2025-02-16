'Новая сила Европы': Сибига подвел итоги Мюнхена-2025 и рассказал о дипломатической игре Украины

В этом году в центре Мюнхенской конференции снова была Украина – уже по меньшей мере четвертый раз подряд. Ключевым открытием Мюнхена-2025 стала "новая сила Европы", и "это действительно был момент истины для европейцев".

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Об этом заявил в Facebook 16 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он рассказал, что на этой конференции наши представители вели "очень жесткую и нестандартную дипломатическую игру", а уровень эмоций можно было сравнить разве что с Мюнхеном-2022.

"Я помню ту поездку накануне полномасштабного вторжения. Тогда все убеждали президента не ехать, равно как потом убеждали его покинуть Киев. И никто не верил в Украину, в нашу способность выдержать удар. Но Украина доказала всем, что ее никогда нельзя недооценивать

В этот раз, как и три года назад, Украина оказалась в центре геополитического шторма. Но есть одна вещь, которую не понимают некоторые наши собеседники и некоторые иностранные медиа: после этих лет сопротивления полномасштабной российской агрессии нас уже ничем не запугать", – заявил он.

Глава МИД считает, что в предыдущие недели и дни мировая дипломатия "вошла в период турбулентности". Для украинской делегации первый день действительно был тяжелым, но следующий "шел уже за другой динамикой".

Конечно, все внимание медиа – и украинских и зарубежных – было на заявлениях новой администрации США.

"Наша делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским вела очень жесткую и нестандартную дипломатическую игру, чтобы вывести этот процесс в правильное русло, и в конце концов это удалось сделать", – заявил Сибига.

По его мнению, в тени американских заявлений происходил может быть и более важный исторический процесс.

"Его могли не увидеть телекамеры, но его точно ощутили дипломаты за закрытыми дверями. Этим ключевым открытием Мюнхена-2025 стала новая сила Европы. Это действительно был момент истины для европейцев. Участвуя в некоторых из переговоров, я осознавал, что таких выражений лиц некоторых наших европейских партнеров я не видел с 2022 года. На них была смесь возмущения, шока, но и готовности к действиям", – рассказал министр.

И когда Европа реально начала действовать, это повлияло на всеобщую динамику и сместило центр тяжести.

"Мы ощутили, что мы не наедине. И мы благодарны европейским партнерам за их поддержку и лидерство.

Хочется верить, что так пойдет дальше. Какими бы ни были предпосылки, нам нужна более объединенная и уверенная в себе проактивная и решительная Европа. Нам нужна самодостаточность. Украинская и в целом европейская", – заявил Сибига.

Он ожидает, что Европа будет перебирать больше ответственности, хотя роль США все еще будет оставаться очень важной. Украина заинтересована именно в равноправном и эффективном сотрудничестве обоих берегов Атлантики.

"И кстати, это самый большой страх россиян, что закончится все не только новой силой США, но и новой силой Европы. Сейчас все к этому идет.

В заключение завершу теми же словами, которые сказал в конце встречи министров "Группы семи" нашим ближайшим друзьям. Верьте в Украину. Три года тому назад у нас почти никто не верил. Но мы выстояли и доказали свою силу. Никогда не недооценивайте Украину. И не переоценивайте Россию", – подытожил дипломат.

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Как ранее писал OBOZ.UA, gрезидент Финляндии Александр Стубб предложил идею, как Европейскому Cоюзу не очутиться за бортом переговоров по Украины. Он упомянул о дипломатическом подходе, который помог Сербии прекратить репрессии против Косово в 1998-1999 годах и способствовал его становлению как отдельного государства.

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