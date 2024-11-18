Предыдущую статью — об исповеди и Библии — от меня на фоне постоянных материалов о Трампе уже не ждали, и были два отклика от хороших знакомых: 1) "Библия всё равно не для меня" — и я посоветовал начать с Екклесиаста; 2) "А почему в перечне того, с чего начать, нет Екклесиаста?" — и я мысленно сказал себе: Опа!

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Конечно, я Екклесиаст имел в виду и учёл как часть того, что изучается в первый день, но оказалось, что в тексте моём его действительно нет. То есть получилось так, что у меня есть ещё и Библия "для своих" — как бы "из-под полы".

Так вот, именно мораль для своих — это то (перехожу к своей обычной тематике), что очень, к сожалению, свойственно современному Западу.

Респектабельная Financial Times прямо написала, что, когда Трамп не справится с ролью миротворца по войне в Украине, он свалит вину на Зеленского (который, мол, просто не захотел договариваться) и позволит россии одержать победу.

То есть это откровенный намёк Украине — соглашайтесь со всем, что вам будет предлагать новая американская власть, ибо иначе останетесь с мордором один на один.

Так что о защите демократии от агрессии — то ритуальная риторика для своих, а для реального употребления — новая мораль на экспорт: делайте то, что скажет вам Трамп.

При этом весь Запад — кроме Польши и Балтии — настолько громко размышляет, что в НАТО нас не будет как минимум лет 20, что не услышать это секретное (хотя и общеизвестное) размышление невозможно.

НАТО (больше как символ, чем как настоящую защиту) нам нужно было выторговывать 30 лет назад в Будапеште за отказ от ядерного оружия. За всевозможные же уступки россии (эхо того меморандума) можно лишь просить индивидуальные — то есть от отдельных стран, в первую очередь от США, — гарантии будущей безопасности.

Кто хочет — может заменить ПРОСИТЬ на ТРЕБОВАТЬ. Если помнить будапештский опыт перевода — всё равно получится ПРОСИТЬ.