Норвегия готовит масштабную программу поддержки Украины, рассчитанную на пять лет: СМИ узнали подробности

Правительство Норвегии готовит масштабную долгосрочную программу поддержки Украины, которая будет представлена 7 февраля. Она рассчитана на пять лет и предполагает выделение нашему государству "значительных средств в размере миллиардов" норвежских крон.

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Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило норвежское издание Vårt Land. Отмечается, что в 2023 году сумму распределят поровну на военную и гражданскую поддержку Украины, включая восстановление.

Кроме того, по данным издания, правительство Норвегии также выделит грант на преодоление последствий российской агрессии в Украине в странах Глобального Юга в первую очередь для преодоления высоких цен на электроэнергию и продовольствие.

Конкретную сумму средств, выделенную Украине, в Осло пока назвать не могут, однако понимают, что поддержка Украины будет исключительна в плане размера и продолжительности. Ожидается, что одобрение программы позволит Норвегии достичь установленных правительством целей расходов 1% ВВП на помощь в 2023 году.

Кроме того, Норвегия собирается отправить Украине танки Leopard 2 "как можно скорее". Бронированные боевые машины немецкого производства могут быть доставлены в нашу страну уже в конце марта.

Также Норвегия передала Украине новый пакет военной помощи для борьбы с полномасштабным вторжением России. Так, украинские военные получат еще 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Их можно использовать в нескольких видах артиллерийских вооружений, в том числе в самоходных гаубицах M109.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– США готовят новый пакет военной помощи для Украины стоимостью более двух миллиардов долларов. Сообщается, что в него впервые за все время могут войти ракеты большей дальности;

– в Польше хотят вдвое сократить время обучения украинских военных управлению немецкими танками Leopard 2. Там попытаются сделать так, чтобы тренировки вместо десяти недель заняли для украинцев всего пять, говорят инструкторы.

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