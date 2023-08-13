Дам краткое изложение большого интервью Виталия Портникова Марку Фейгину — такое себе ведро холодной воды для тех, кто кричит: "Не хочу!", ибо на самом деле никто и не предлагает.

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Только тезисы — как я их понял, не найдя, кстати, контраргументов.

1. Из наших военно-политических задач в противостоянии россии на первом месте должно быть сохранение украинского народа, на втором — сохранение государственности и только на третьем — восстановление территориальной целостности, поскольку каждое без предыдущего не имеет смысла.

2. Запад постоянно недодаёт нам необходимого оружия вовсе не потому, что таким образом хочет побудить Украину к переговорам, а просто из боязни эскалации, чтобы избежать непосредственного вовлечения НАТО в боевые действия.

(2а. За переговоры же выступает не глобальный Запад, а лишь глобальный Юг, у которого свои прагматичные интересы и своя логика.)

3. Предлагающая переговоры россия имеет в виду на самом деле не обсуждение компромиссов, а подписание Украиной капитуляции на российских условиях с отходом к рф всего, что она уже записала в свою конституцию (то есть Крыма, Донбасса, а также полностью Запорожской и Херсонской областей) с отказом Украины, в частности, и от НАТО, и даже от ЕС, причём требования рф со временем не смягчаются, а наоборот — ужесточаются: например, может добавиться включение ещё и Харьковской области.

4. Когда же россия действительно захочет реального обсуждения компромиссов, чего сейчас нет, Запад теоретически может ответить взаимностью, при этом даже не спросив Украину и просто выступив от её имени, — подобное в истории уже было, когда ссср, КНР и КНДР договорились только с США, а Южная Корея была ими всеми, включая американцев, просто поставлена перед свершившимся фактом (в 1953-м году — сразу после смерти сталина, который, как и путин сейчас, никакого компромиссного мира не хотел вообще).

5. На американские выборы международные факторы влияют в последнюю очередь, и то лишь тогда, когда они негативны, то есть Байдену важно обеспечить не столько победу Украины, сколько то, чтобы она не успела проиграть до ноябрьских (2024 г.) выборов.

Марк Фейгин слушал рассеянно и заготовленные заранее вопросы задавал невпопад, не замечая их противоречия уже прозвучавшим ответам. На его сдавленный вопль насчёт того, как же всё-таки избежать западного принуждения к переговорам (хотя уже было сказано, что такого принуждения и нет, а есть просто трусость, которую Виталий Портников, впрочем, вежливо назвал опасением), ответ прозвучал в том ключе, что, возможно, путин поможет невольно сам, как когда-то помог сам своей тупостью идиот янукович, хотя путин и не идиот, а фанатик, но это тоже оставляет шанс.

От себя добавлю, что на этот шанс я бы особо не надеялся, а надежды мои связаны в основном с ВСУ. В меньшей степени — со внутренними процессами в мордоре. (Ну а Главная страна мира сегодня такова, какова она есть; отвечают ли её действия требованиям времени, каждый ответит себе сам, скажу лишь то, что хорошо ещё, что там сейчас не Трамп.)

В целом же — озвученные тезисы были не очень привычными, но честными. Потому и непривычными.