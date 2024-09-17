После второй попытки ГРУ РФ разыграть карту "борца за счастье народа Америки" в лице Дона Трампа и инсценировки еще одного покушения не наго, вспоминается старый советский анекдот. Приезжает шериф в ковбойский поселок и спрашивает в баре: Это правда, что здесь где-то обитает Неуловимый Джо? Сидящий рядом ковбой лениво отвечает: Правда, только кому он на хрен нужен? С Трампом та же история. Он нужен только "реднекам" в Америке и Кремлю.

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В Москве с тихим ужасом следили за последними дебатами их тайной надежды, но их надежды не сбылись. Трамп дебаты с Харрис проиграл с треском и все идет к тому, что он уверенно проиграет предстоящие выборы. После чего Кремлю остается только сливать воду, поскольку Камала Харрис еще тот "орешек". Если Джо Байдена что-то останавливало, то у Харрис руки развязаны и она не будет церемониться с Москвой.

Вспомним первую попытку покушения на Трампа, которая скорее всего являлась инсценировкой, организованной ГРУ РФ согласно самой вероятной версии. Российская разведка нашла фаната Трампа в рядах республиканцев и пообещала ему миллион долларов за инсценировку покушения, заверив его, что это поможет Трампу победить на выборах и тот помилует его, как только станет президентом. Короче говоря, – и деньги и слава. Фанату только не сказали, – какими могут быть фатальные последствия такого шоу. Теперь "камень в воду", как и с Ли Харви Освальдом, застрелившим Президента Джона Кеннеди с высокой степенью вероятности по заданию КГБ. Вторая попытка инсценировки покушения на Трампа попахивает тухлыми яйцами. Спасти Трампа от проигрыша на выборах не поможет уже и Господь Бог, а что тут говорить о заезженных методах ГРУ и ФСБ в их борьбе с Западом и усилиях Кремля спасти свое отчаянное положение в войне с Украиной. Не ровен час, что Камала Харрис, став президентом, даст Украине не только дальнобойные ATACMS, но и Томагавки с дальностью поражения до 3 000 км. Это значит, что Украина сможет уничтожить в 2025 году все военные аэродромы россии от Курска до Мурманска и Урала, с которых осуществлялись пуски ракет по мирным городам Украины.

Большинство американских аналитиков сходись в одном мнении – Трамп проиграет любому кандидату от демократов, который моложе его лет на 10-15. Чего уж тут говорить о Вице-Президенте, имеющей неплохой опыт в политике. Не помогла Трампу первая инсценировки покушения, не поможет и вторая. Если он и стал героем, то лишь в сфере коррупции и мафиозных сделок, о которых ВВС показало документальный фильм со всеми доказательствами еще до избрания Трампа президентом в 2016 году. В Америке не должен быть президентом человек, связанный с мафией до своего избрания на высший государственный пост и являющимся пуделем Кремля. Мы уверены, что этого не произойдет второй раз, как бы страстно не желала этого Москва.