Нидерланды ускорят выделение Украине финансовой помощи: о каких суммах и сроках идет речь

Нидерланды приняли решение ускорить выделение помощи Украине в размере 3,5 миллиарда евро. Первые 2 миллиарда евро Киев получит уже в этом году, а не в следующем, как это планировалось ранее.

Видео дня

Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф по итогам состоявшегося в Париже в четверг, 27 марта, саммита "коалиции желающих" по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. Его заявление цитирует France24.

На своем аккаунте в социальной сети Х глава правительства подчеркнул, что Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Нидерландов.

"Сегодняшние переговоры касаются не только безопасности и мира в Украине, но и Европы, а значит, и нашей собственной страны. В любом случае одно можно сказать точно: Украина может и дальше рассчитывать на нашу поддержку. Мы придерживаемся выбранного курса. Сильная, современная и боеспособная украинская армия – важнейшая гарантия безопасности и мира", – написал Схооф.

В начале марта 2025 года Дик Схооф заявил, что на помощь Украине в 2026 году планируют выделить примерно 3,5 миллиардов евро, продолжая политику предыдущих лет. В настоящее время общая сумма помощи от Нидерландов достигает уже около 5,8 млрд евро.

После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 6 марта глава правительства Нидерландов заявил, что страна готовит для Киева новые пакеты военной и финансовой помощи. В частности, они обсудили инвестиционный пакет в размере 700 млн. евро на производство беспилотников, в том числе украинской оборонной промышленностью.

Позже стало известно, что Нидерланды приняли решение выделить 700 миллионов евро на дроны для Сил обороны Украины. Кроме того, страны обсуждают возможности усилить противовоздушную оборону Украины.

Как писал OBOZ.UA, глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что любое потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией должно предусматривать не миротворцев, а силы сдерживания. По его мнению, только мощное оборонительное присутствие с определенной формой участия в США сможет гарантировать стабильность в регионе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!