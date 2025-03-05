Нидерланды могут инвестировать €700 млн в украинские беспилотники, – Дик Схооф

Нидерланды готовят для Украины новые пакеты военной и финансовой помощи. Премьер-министр Дик Схооф провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским, обсудив инвестиционный пакет в размере 700 млн евро на производство беспилотников, в том числе украинской оборонной промышленностью.

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На своей странице в X (Twitter) 5 марта Схооф написал, что "политическая, военная, финансовая и моральная" поддержка со стороны Нидерландов будет продолжаться. Также он отметил, что говорил с президентом "о развитии событий после встречи в Лондоне".

Зеленский назвал разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом плодотворным.

"Обсудили координацию с партнерами и подготовку совместного плана. Первые шаги для приближения справедливого мира очень важны. Мы хотим перейти к ним в ближайшее время в сотрудничестве с США и всей Европой", – рассказал Зеленский в Telegram.

Он проинформировал собеседника о наших приоритетных потребностях, а также поблагодарил за то, что Нидерланды остаются на нашей стороне.

"Спасибо за то, что в это сложное время мы можем рассчитывать на полную поддержку Нидерландов", – подчеркнул глава государства.

Как писал OBOZ.UA, ранее министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что любое потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией должно предусматривать не миротворцев, а силы сдерживания. По его мнению, только мощное оборонительное присутствие с определенной формой участия США сможет гарантировать стабильность в регионе.

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