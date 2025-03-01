В США в составе делегации Украины сейчас представители разных структур сил обороны Украины, которые проводили закрытые встречи с руководителями соответствующих министерств и ведомств США, и двумя комитетатами конгресса США.

Видео дня

На всех без исключения встречах все присутствующие, в том числе все республиканцы, выразили безоговорочную поддержку Украины и поддержку программ военного сотрудничества.

Украинская делегация продолжает рабочие встречи по плану завтра, ничего не меняется.

В США у Украины много друзей, и общественное мнение здесь действительно важно и способно влиять на политические решения. Если все наши друзья в Америке начнут активно проявлять свою позицию – это влияние сможет изменить все.

Ничего не завершено, позиция США не определена до конца, и у нас много союзников и рычагов влияния.