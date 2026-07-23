Незаконные санкции будут отменены: адвокаты Порошенко обжалуют решение Верховного Суда в Большой Палате, ЕСПЧ и Комитете ООН

Защита пятого президента Петра Порошенко заявила , что обжалует решение Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, который отказал в отмене введенных против него санкций. Адвокаты утверждают, что решение было принято под давлением.

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Об этом представители защиты заявили во время брифинга.

По словам адвокатов, жалобы уже поданы в Большую палату Верховного суда, а также готовятся обращения в Европейский суд по правам человека и Комитет ООН по правам человека.

Защита также сообщила, что двое судей Кассационного административного суда – председательствующая Наталья Радишевская и бывший председатель КАС Михаил Смокович – высказали особые мнения, в которых, по утверждению адвокатов, указали на отсутствие надлежащих оснований для применения санкций против Порошенко.

Адвокаты заявили, что мотивировочная часть решения суда частично засекречена, хотя, по их мнению, она не содержит новой информации. Они также утверждают, что материалы дела уже переданы международным партнерам Украины.

Кроме того, представители защиты раскритиковали основания для введения санкций, в частности аргументацию относительно так называемых Харьковских соглашений. Адвокат Игорь Головань заявил, что Петр Порошенко на момент их заключения не занимал государственных должностей.

"Если мы сейчас откроем на сайте Верховной Рады страницу, где размещены эти Харьковские соглашения, которые официально называются "соглашения по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины", мы видим, что статус этого документа на данный момент, сегодня, является действующим. И даже если отбросить тот факт, что Порошенко не был ни инициатором, ни участником заключения этого соглашения, мы видим, что украинский парламент до сих пор считает это соглашение действующим. Это полный абсурд", – сказал Головань.

Защита также настаивает на том, что рассмотрение дела в Большой палате Верховного Суда должно проходить в открытом судебном заседании.

"Мы надеемся, что на национальном уровне, на уровне Верховного Суда Украины, в апелляции, которую рассмотрит Большая Палата, нам удастся доказать, что указы такого рода, которые подписывает президент, не имеют права на существование. Мы надеемся услышать такие ответы от Верховного Суда здесь, в Украине, в Киеве", — сказал Новиков.

"Европейские институты, Европарламент, Совет Европы четко указали, что отсутствие или наличие прогресса будут определяющими факторами в вопросе о евроинтеграции Украины. И даже если мы не услышим законных ответов, обоснованных ответов на этот вопрос от Верховного Суда, мы обязательно услышим их от европейских органов", – подчеркнул адвокат.