Неужели это Фукс? Украинец, живущий в Британии по программе Homes for Ukraine, может быть шпионом РФ – СМИ

Федеральное бюро расследований заподозрило одного из украинских олигархов в работе на Федеральную службу безопасности РФ за границей. К такому выводу "федералы" пришли после основательного расследования и значительного массива собранной доказательной базы.

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Как пишет западное издание inews, в Украине против вероятного агента-олигарха правительство ввело санкции, а СБУ открыло уголовное производство по подозрению в масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями Украины, однако в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину он сбежал с территории государства в Великобританию, воспользовавшись программой для беженцев от войны Homes For Ukraine. Издание не назвало имени упомянутого "агента российской разведки", однако ряд обнародованных деталей дает основание предположить, что это может быть российско-украинский олигарх Павел Фукс.

"Вероятный агент российской разведки живет в Великобритании, и его семья воспользовалась схемой правительства Homes for Ukraine, чтобы присоединиться к нему, как показало расследование. ФБР подозревает украинского бизнесмена в том, что он иностранный агент Федеральной службы безопасности России (ФСБ), согласно с секретными документами разведки, которые видел корреспондент inews ", – пишет издание.

Автор материала отмечает, что олигарх, подозреваемый в работе на российскую спецслужбу, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сбежал из государства, несмотря на то, что против него было возбуждено уголовное дело.

"В первые дни полномасштабного вторжения России бизнесмен украинского происхождения, имя которого я не называю по юридическим причинам, смог въехать в Великобританию по полученной ранее визе, а его семья воспользовалась схемой Homes for Ukraine, чтобы присоединиться к нему. К лету В 2022 году подозреваемый агент ФСБ вел роскошный образ жизни в Лондоне, живя в квартире за много фунтов стерлингов и обедая в элитных ресторанах, его семья воспользовалась схемой Homes For Ukraine в то время, когда министры правительства Великобритании спорили о необходимости проверки кандидатов на безопасность", – отмечено в материале.

В пользу предположения, что упомянутым олигархом может оказаться бывший гражданин РФ Павел Фукс, свидетельствует ряд деталей, обнародованных изданием. В частности, в статье говорится, что речь идет об "украинском магнате, который разбогател на различных российских бизнесах, находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины и подозревается СБУ в финансовых преступлениях в больших размерах".

Так, Павел Фукс долгое время занимался бизнесом на территории РФ. А несколько лет назад переехал на Украину и заявил, что отказался от российского гражданства, получив украинский паспорт. И начал бурную деятельность уже на территории нашего государства.

Летом 2021 года Фукс был включен в санкционные списки СНБО, а уже во время полномасштабной агрессии РФ СБУ сообщила ему о подозрении в масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями Украины и систематическом уклонении от налогов.

В частности, утверждали в Службе, с 2018 года Фукс незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн. Его холдинг подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках, и выкупал у этих банков кредитные обязательства этих предприятий, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность. Затем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства.

Не без участия Фукса и с помощью должностных лиц ЧАО "НАК "Недра Украины" и ряда коммерческих структур Украина потеряла право на Сахалинское нефтегазовое месторождение в Харьковской области, на разработку которого было потрачено более миллиарда гривен. По данным геологоразведочных работ, залежи газа на на этом объекте составляют не менее 15 млрд кубометров.

Однако вернемся к расследованию, проведенному на Западе. Один из собеседников издания, бывший офицер ФБР, годами вел расследование против упомянутого украинского олигарха – и был ошеломлен, узнав, что тот преспокойно живет в Лондоне.

"Откровенно говоря, он не должен быть свободным человеком. Он точно имеет связи с российской разведкой", – убежден собеседник издания.

Сам неназванный олигарх, когда к нему обратились за комментариями журналисты, отверг обвинения в работе на российскую спецслужбу как "очередную провокацию, направленную на подрыв моей репутации". Он подтвердил использование его семьей схемы Homes For Ukraine для поездок в Великобританию.

"После начала полномасштабного вторжения России с целью обеспечения безопасности моих малолетних детей, а также организации доставки гуманитарной и материально-технической помощи для сил обороны Украины на территорию Украины я покинул Украину... Такие программы очень важны для украинцев, бегущих от войны", – заявил олигарх.

Он отметил, что приехал в Британию "совершенно законно" по британской визе, полученной в 2017 году (тогда Фукс, по его словам, отказался от гражданства РФ).

"Секретные документы разведки США, оказавшиеся в распоряжении inews, свидетельствуют, что ФБР в 2021 году расследовало украинского бизнесмена за якобы планы совершения "киберугроз, внутреннего терроризма и злонамеренного иностранного влияния". Документы показывают, как федеральные агенты США пришли к выводу, является активом российской ФСБ" на основе перехваченной переписки между бизнесменом и ФСБ", – пишет издание.

В inews также поделились информацией, полученной от американского высокопоставленного чиновника, работающего в правительстве.

"[Он] считается активом ФСБ России", – отметил чиновник, добавив, что "украинский бизнесмен является объектом интереса в США из-за его вероятных связей с организованной преступностью и иностранными спецслужбами".

"О нем писали в многочисленных отчетах разведки, его считают угрозой для Украины и США, причастным к отмыванию денег от имени попавших под санкции организаций, участию в транснациональной преступной деятельности и попытках влияния на политиков США", – рассказал собеседник издания.

При этом украинский олигарх не является кадровым сотрудником ФСБ, он скорее выполняет функции информатора для российской спецслужбы.

"По словам трех представителей украинского правительства и разведки, включая политика, сотрудничающего с правительством Великобритании, бизнесмен сбежал от войны в Украине в первые дни вторжения России... Спикер украинского Бюро борьбы с экономической преступностью – специальной группы по борьбе с финансовыми преступлениями страны – объяснил, что условия санкций, примененных против подозреваемого агента российской разведки, означают, что он помещен под "полную приостановку транзита ресурсов, полетов и транспортировку через территорию Украины", – пишет автор материала.

В настоящее время, отметили в БЭБ, бизнес олигарха в Украине проверяется с целью "выявления [любых] угроз экономической безопасности государства" и любых "нарушений" законодательства Украины.

В то же время, собеседник издания в СБУ уточнил, что бизнесмена подозревают в том, что он использовал несколько паспортов, чтобы упростить свою поездку и незаметно сбежать. В настоящее время СБУ проверяет бизнесмена по подозрению в финансовых преступлениях в больших размерах, и официальный запрос на информацию был направлен правительству Великобритании.

Олигарх, подозреваемый в работе на ФСБ, отметил, что судится из-за наложенных на него ограничений.

"Я сейчас оспариваю санкции в суде, они никоим образом не ограничивали мое передвижение", – приводит издание его слова.

Издание утверждает, что у американской разведки огромное количество доказательств возможного сотрудничества украинского бизнесмена с ФСБ.

В частности, в электронном письме между федеральными агентами США в июле 2021 года говорилось, что этот мужчина "является активом для ФСБ России", что подтверждалось перепиской бизнесмена с представителями российской разведки по платежам.

В отчете, сопровождавшем переписку ФБР, подробно описано сотрудничество подозреваемого российского агента с другим известным агентом ФСБ.

"ФБР считало, что эти двое отмывали деньги для попавших под санкции лиц в США и Европе. Агент ФБР сообщил, что они направили по меньшей мере 15 отчетов в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которое обеспечивает выполнение экономических и торговых санкций для Министерства финансов США, с рекомендациями применить санкции к украинскому бизнесмену в Америке", – пишет издание.

Еще один отчет от октября 2020 года сообщает, что бизнесмен находится под расследованием ФБР за вероятные "киберугрозы, внутренний терроризм и злонамеренное внешнее влияние". В докладе подчеркивались попытки получить доступ к законодателям США и связывали его как приспешника активного российского агента, "поддерживавшего тесные связи с российскими спецслужбами".

Сам олигарх заявил, что эти обвинения являются "ложью" и назвался "волонтером".

"Вся моя деятельность направлена на поддержку украинцев, пострадавших от войны России против Украины. Я также занимаюсь воспитанием своих детей", – сказал бизнесмен.

Отвечая на подробные вопросы, касающиеся многочисленных отчетов ФБР о деятельности бизнесмена для ФСБ России, он сказал: "Я ничего об этом не знаю. Могу смело сказать, что такое обвинение является очередной провокацией, направленной на подрыв моей репутации".

Относительно вопросов о санкциях он настаивал, что никогда не был "участником или бенефициаром политических процессов" и сказал, что некорректно "формировать какое-то негативное общественное мнение, ассоциируя меня с политикой".

Санкции, наложенные украинским правительством на бизнесмена, "никаким образом не ограничили мое передвижение", сказал он и, добавив, что к внесению его в санкционные списки привела "грубая юридическая ошибка".

Бизнесмен подчеркнул, что несмотря на санкции, повлекшие "значительное ограничение моих финансовых ресурсов", он якобы оказал поддержку Вооруженным силам Украины, и его "вклад был отмечен благодарностью представителей украинских военных".

"Это ярко демонстрирует мою активную позицию как патриота и гражданина Украины... Повторяю, наложение на меня санкций есть не что иное, как грубая юридическая ошибка", – заявил украинский бизнесмен, который вполне может оказаться Павлом Фуксом.

Напомним, ранее весной прошлого года мы сообщали, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину "подсанкционный" олигарх Павел Фукс через ОАЭ сбежал в Лондон.

Уже после этого в СБУ сообщили ему о подозрении в масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями Украины и систематическом уклонении от налогов. Однако Фукс вместе с его партнером Виталием Хомутынником принялись угрожать СБУ из-за раскрытых схем.

В частности, они, вероятно, собрались подавать жалобы в посольство ЕС и США. Связанная с ними компания назвала себя "международным инвестиционным фондом", а борьбу с раскрытыми схемами они собирались подать как давление на "иностранных инвесторов".