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Неужели это Фукс? Украинец, живущий в Британии по программе Homes for Ukraine, может быть шпионом РФ – СМИ

Мария Шевчук
Новости политики
8 минут
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Неужели это Фукс? Украинец, живущий в Британии по программе Homes for Ukraine, может быть шпионом РФ – СМИ

Федеральное бюро расследований заподозрило одного из украинских олигархов в работе на Федеральную службу безопасности РФ за границей. К такому выводу "федералы" пришли после основательного расследования и значительного массива собранной доказательной базы.

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Как пишет западное издание inews, в Украине против вероятного агента-олигарха правительство ввело санкции, а СБУ открыло уголовное производство по подозрению в масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями Украины, однако в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину он сбежал с территории государства в Великобританию, воспользовавшись программой для беженцев от войны Homes For Ukraine. Издание не назвало имени упомянутого "агента российской разведки", однако ряд обнародованных деталей дает основание предположить, что это может быть российско-украинский олигарх Павел Фукс.

"Вероятный агент российской разведки живет в Великобритании, и его семья воспользовалась схемой правительства Homes for Ukraine, чтобы присоединиться к нему, как показало расследование. ФБР подозревает украинского бизнесмена в том, что он иностранный агент Федеральной службы безопасности России (ФСБ), согласно с секретными документами разведки, которые видел корреспондент inews ", – пишет издание.

Автор материала отмечает, что олигарх, подозреваемый в работе на российскую спецслужбу, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сбежал из государства, несмотря на то, что против него было возбуждено уголовное дело.

"В первые дни полномасштабного вторжения России бизнесмен украинского происхождения, имя которого я не называю по юридическим причинам, смог въехать в Великобританию по полученной ранее визе, а его семья воспользовалась схемой Homes for Ukraine, чтобы присоединиться к нему. К лету В 2022 году подозреваемый агент ФСБ вел роскошный образ жизни в Лондоне, живя в квартире за много фунтов стерлингов и обедая в элитных ресторанах, его семья воспользовалась схемой Homes For Ukraine в то время, когда министры правительства Великобритании спорили о необходимости проверки кандидатов на безопасность", – отмечено в материале.

В пользу предположения, что упомянутым олигархом может оказаться бывший гражданин РФ Павел Фукс, свидетельствует ряд деталей, обнародованных изданием. В частности, в статье говорится, что речь идет об "украинском магнате, который разбогател на различных российских бизнесах, находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины и подозревается СБУ в финансовых преступлениях в больших размерах".

Так, Павел Фукс долгое время занимался бизнесом на территории РФ. А несколько лет назад переехал на Украину и заявил, что отказался от российского гражданства, получив украинский паспорт. И начал бурную деятельность уже на территории нашего государства.

Летом 2021 года Фукс был включен в санкционные списки СНБО, а уже во время полномасштабной агрессии РФ СБУ сообщила ему о подозрении в масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями Украины и систематическом уклонении от налогов.

В частности, утверждали в Службе, с 2018 года Фукс незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн. Его холдинг подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках, и выкупал у этих банков кредитные обязательства этих предприятий, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность. Затем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства.

Не без участия Фукса и с помощью должностных лиц ЧАО "НАК "Недра Украины" и ряда коммерческих структур Украина потеряла право на Сахалинское нефтегазовое месторождение в Харьковской области, на разработку которого было потрачено более миллиарда гривен. По данным геологоразведочных работ, залежи газа на на этом объекте составляют не менее 15 млрд кубометров.

Неужели это Фукс? Украинец, живущий в Британии по программе Homes for Ukraine, может быть шпионом РФ – СМИ
Неужели это Фукс? Украинец, живущий в Британии по программе Homes for Ukraine, может быть шпионом РФ – СМИ

Однако вернемся к расследованию, проведенному на Западе. Один из собеседников издания, бывший офицер ФБР, годами вел расследование против упомянутого украинского олигарха – и был ошеломлен, узнав, что тот преспокойно живет в Лондоне.

"Откровенно говоря, он не должен быть свободным человеком. Он точно имеет связи с российской разведкой", – убежден собеседник издания.

Сам неназванный олигарх, когда к нему обратились за комментариями журналисты, отверг обвинения в работе на российскую спецслужбу как "очередную провокацию, направленную на подрыв моей репутации". Он подтвердил использование его семьей схемы Homes For Ukraine для поездок в Великобританию.

"После начала полномасштабного вторжения России с целью обеспечения безопасности моих малолетних детей, а также организации доставки гуманитарной и материально-технической помощи для сил обороны Украины на территорию Украины я покинул Украину... Такие программы очень важны для украинцев, бегущих от войны", – заявил олигарх.

Он отметил, что приехал в Британию "совершенно законно" по британской визе, полученной в 2017 году (тогда Фукс, по его словам, отказался от гражданства РФ).

"Секретные документы разведки США, оказавшиеся в распоряжении inews, свидетельствуют, что ФБР в 2021 году расследовало украинского бизнесмена за якобы планы совершения "киберугроз, внутреннего терроризма и злонамеренного иностранного влияния". Документы показывают, как федеральные агенты США пришли к выводу, является активом российской ФСБ" на основе перехваченной переписки между бизнесменом и ФСБ", – пишет издание.

В inews также поделились информацией, полученной от американского высокопоставленного чиновника, работающего в правительстве.

"[Он] считается активом ФСБ России", – отметил чиновник, добавив, что "украинский бизнесмен является объектом интереса в США из-за его вероятных связей с организованной преступностью и иностранными спецслужбами".

"О нем писали в многочисленных отчетах разведки, его считают угрозой для Украины и США, причастным к отмыванию денег от имени попавших под санкции организаций, участию в транснациональной преступной деятельности и попытках влияния на политиков США", – рассказал собеседник издания.

При этом украинский олигарх не является кадровым сотрудником ФСБ, он скорее выполняет функции информатора для российской спецслужбы.

"По словам трех представителей украинского правительства и разведки, включая политика, сотрудничающего с правительством Великобритании, бизнесмен сбежал от войны в Украине в первые дни вторжения России... Спикер украинского Бюро борьбы с экономической преступностью – специальной группы по борьбе с финансовыми преступлениями страны – объяснил, что условия санкций, примененных против подозреваемого агента российской разведки, означают, что он помещен под "полную приостановку транзита ресурсов, полетов и транспортировку через территорию Украины", – пишет автор материала.

В настоящее время, отметили в БЭБ, бизнес олигарха в Украине проверяется с целью "выявления [любых] угроз экономической безопасности государства" и любых "нарушений" законодательства Украины.

В то же время, собеседник издания в СБУ уточнил, что бизнесмена подозревают в том, что он использовал несколько паспортов, чтобы упростить свою поездку и незаметно сбежать. В настоящее время СБУ проверяет бизнесмена по подозрению в финансовых преступлениях в больших размерах, и официальный запрос на информацию был направлен правительству Великобритании.

Олигарх, подозреваемый в работе на ФСБ, отметил, что судится из-за наложенных на него ограничений.

"Я сейчас оспариваю санкции в суде, они никоим образом не ограничивали мое передвижение", – приводит издание его слова.

Издание утверждает, что у американской разведки огромное количество доказательств возможного сотрудничества украинского бизнесмена с ФСБ.

В частности, в электронном письме между федеральными агентами США в июле 2021 года говорилось, что этот мужчина "является активом для ФСБ России", что подтверждалось перепиской бизнесмена с представителями российской разведки по платежам.

В отчете, сопровождавшем переписку ФБР, подробно описано сотрудничество подозреваемого российского агента с другим известным агентом ФСБ.

"ФБР считало, что эти двое отмывали деньги для попавших под санкции лиц в США и Европе. Агент ФБР сообщил, что они направили по меньшей мере 15 отчетов в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которое обеспечивает выполнение экономических и торговых санкций для Министерства финансов США, с рекомендациями применить санкции к украинскому бизнесмену в Америке", – пишет издание.

Еще один отчет от октября 2020 года сообщает, что бизнесмен находится под расследованием ФБР за вероятные "киберугрозы, внутренний терроризм и злонамеренное внешнее влияние". В докладе подчеркивались попытки получить доступ к законодателям США и связывали его как приспешника активного российского агента, "поддерживавшего тесные связи с российскими спецслужбами".

Сам олигарх заявил, что эти обвинения являются "ложью" и назвался "волонтером".

"Вся моя деятельность направлена на поддержку украинцев, пострадавших от войны России против Украины. Я также занимаюсь воспитанием своих детей", – сказал бизнесмен.

Отвечая на подробные вопросы, касающиеся многочисленных отчетов ФБР о деятельности бизнесмена для ФСБ России, он сказал: "Я ничего об этом не знаю. Могу смело сказать, что такое обвинение является очередной провокацией, направленной на подрыв моей репутации".

Относительно вопросов о санкциях он настаивал, что никогда не был "участником или бенефициаром политических процессов" и сказал, что некорректно "формировать какое-то негативное общественное мнение, ассоциируя меня с политикой".

Санкции, наложенные украинским правительством на бизнесмена, "никаким образом не ограничили мое передвижение", сказал он и, добавив, что к внесению его в санкционные списки привела "грубая юридическая ошибка".

Бизнесмен подчеркнул, что несмотря на санкции, повлекшие "значительное ограничение моих финансовых ресурсов", он якобы оказал поддержку Вооруженным силам Украины, и его "вклад был отмечен благодарностью представителей украинских военных".

"Это ярко демонстрирует мою активную позицию как патриота и гражданина Украины... Повторяю, наложение на меня санкций есть не что иное, как грубая юридическая ошибка", – заявил украинский бизнесмен, который вполне может оказаться Павлом Фуксом.

Напомним, ранее весной прошлого года мы сообщали, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину "подсанкционный" олигарх Павел Фукс через ОАЭ сбежал в Лондон.

Уже после этого в СБУ сообщили ему о подозрении в масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями Украины и систематическом уклонении от налогов. Однако Фукс вместе с его партнером Виталием Хомутынником принялись угрожать СБУ из-за раскрытых схем.

В частности, они, вероятно, собрались подавать жалобы в посольство ЕС и США. Связанная с ними компания назвала себя "международным инвестиционным фондом", а борьбу с раскрытыми схемами они собирались подать как давление на "иностранных инвесторов".

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