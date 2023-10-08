Нетаньяху провел переговоры с Зеленским о войне с ХАМАС

Премьер-министр Беньямин Нетаньягу провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики обсудили ситуацию, которая стремительно разворачивается в самом Израиле и уже перешла на территорию Сектора Газы после того, как ЦАХАЛ пошел в наступление.

Украинский лидер без колебаний поддержал политику официального Иерусалима и право израильской нации защищать свои территориальные границы. Об этом сам Нетаньгу написал у себя в Х (ранее Twitter).

"Я разговаривал с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Италии Джорджией Мэлони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Все они выразили безоговорочную поддержку права Израиля защищать себя по мере необходимости", – указано в сообщении израильского политика.

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Сам Зеленский также прокомментировал беседу с Нетаньягу. Он указал, что осуждает действия террористов ХАМАС и выразил соболезнования близким погибших в результате внезапного нападения на суверенное ближневосточное государство.

"Солидарны с Израилем, страдающим дерзким масштабным нападением, и сочувствуем в связи с многочисленными жертвами. В настоящее время важно сотрудничество между израильской полицией и украинскими дипломатами в вопросе безопасности и защиты граждан Украины в Израиле", – подчеркнул глава государства на своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время масштабной атаки ХАМАС на Израиль погибли два гражданина Украины. Тела погибших пытаются репатриировать.

Украинское посольство продолжает находиться в постоянном контакте с израильской полицией, спасательными службами, основными больницами, институтом судебной медицины Израиля.