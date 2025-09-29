"Нет сигналов": в Кремле сделали новое заявление о мирных переговорах с Украиной

В Кремле сделали новое заявление о мирных переговорах с Украиной. По версии Москвы, тормозит переговорный процесс не она сама, а Киев.

Себя же виновными в продолжении войны в Кремле не считают. Это следует из комментария пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, который он дал российским пропагандистам.

Москва перебрасывает вину на Киев

По словам Пескова, в том, что реальные переговоры о завершении войны так и не начались, виновна не Москва, а Киев – при том, что именно из украинской столицы постоянно звучат призывы к личной встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Этих призывов Песков, видимо, не "услышал".

"Нет, пока из Киева вообще никаких сигналов нет. И наши предложения по трем группам тоже остались без ответа. Поэтому здесь пока динамики никакой нет. И не по нашей вине", – заявил спикер Кремля.

Упомянутые им "три группы" создать Москва предлагала еще летом, в ходе одной из встреч украинской и российской делегаций в Стамбуле. Тогда россияне пытались максимально тянуть время и вместо добросовестных переговоров выступили с инициативой обсуждать на уровне таких групп отдельно "политические, военные и гуманитарные вопросы".

Пока Москва винит Киев, в Вашингтоне видят ситуацию с точностью до наоборот. Накануне, 28 сентября, вице-президент США Джей Ди Вэнс публично заявил, что в последние недели именно Россия отказывается от предложений США о проведении каких-либо переговоров в двухстороннем или трехстороннем формате.

Также он охарактеризовал российскую экономику как "находящуюся в руинах", а продолжение Москвой кровопролитной войны против Украины как бессмысленное.

До Вэнса о том, что "экономика России катится в ад" заявил президент США Дональд Трамп, который попутно усомнился в успехах путинской армии в Украине.

Ранее OBOZ.UA писал, что аналитики ISW снова оценили, готов ли Кремль к переговорам. В своих рассуждениях они ориентировались на последние заявления представителей кремлевской верхушки – и пришли к достаточно однозначному выводу.

