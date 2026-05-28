'Нет потенциала': Бродский сказал, сколько еще может продолжаться война. Видео

Война России против Украины продлится еще год или два, после чего наступит мир. Российская Федерация уже не имеет внутреннего потенциала для затяжных боевых действий.

Такое мнение в интервью журналисту Дмитрию Гордону озвучил председатель редакционного совета OBOZ.UA и президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский. Во время разговора он ответил на вопросы о возможных сроках завершения войны, ситуации внутри России и перспективах переговоров с Кремлем.

"Война закончится, будет мир. Точно", – сказал он.

Прогнозы войны

На вопрос о том, может ли война продолжаться еще годами, Бродский ответил, что не верит в долгосрочную перспективу боевых действий.

"Ну, год, может, два. Нет больше потенциала внутреннего", – сказал он и добавил: "Гайдамаки уже сбежали".

Во время интервью Гордон спросил, видит ли в России рост протестных настроений. На это Бродский ответил коротко: "Нет, не верю вообще".

Вспомнил исторических персонажей и заявил, что в России протест возможен только в формате масштабного бунта.

"Там может выступить только Сенька Разин, Емельян Пугачев. Где они все? Их казнили. Протестные настроения у них – это когда поднялись и всех закончили, но они на это не способны", – сказал Бродский.

Переговоры и Крым

Отдельно Бродский высказался о возможности договоренностей с Путиным. Он заявил, что все зависит от поставленных целей.

"Надо было пробовать и надо было договариваться. Понимаешь, в чем дело? Вопрос в том, какие цели ставить? Если вообще определить все, что происходит, то все это построено на целях. Какая у кого цель?", – сказал он во время разговора.

Высказал мнение относительно оккупированного Крыма.

"Как минимум точно Крым надо было бы отдать за деньги. Пусть меня сейчас назовут предателем украинского народа. Но мне кажется, что ту цену, которую мы платим за Крым, который мы никогда не вернем... Пусть меня снова простят", – заявил он.

Бродский отметил, что, по его мнению, возвращение Крыма военным путем невозможно. В то же время предположил другой сценарий развития событий – распад России.

"Я думаю, что для нас выход из ситуации – это развал России", – сказал он.

После этого Гордон возразил собеседнику и напомнил фразу "никогда не говори никогда". Но Бродский остался на своей позиции.

"Это не значит, что крымчане не захотят жить своим Крымским ханством", – добавил он.

В конце фрагмента разговора журналист спросил, кто тогда будет спрашивать тех жителей полуострова об их позиции. В ответ Бродский сказал: "Да о чем ты говоришь? Убивать будем? Не будем. Мы же на тот момент уже будем европейцами".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Бродский посоветовал Зеленскому поставить Путину одно условие – глава украинского государства мог бы согласиться на встречу именно в Москве, но должен выдвинуть Путину одно условие: обмен пленными в формате "всех на всех". Дело в том, что жизнь украинских защитников важнее всего, пояснил он.

