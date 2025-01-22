'Нет абсолютно никаких сомнений': Каллас рассказала, при каких условиях Украина может победить в войне с РФ

Союзники могут сделать гораздо больше для поддержки Украины, чтобы помочь выиграть войну с Россией. Такая позиция не подвергается каким-либо сомнениям.

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Об этом заявила глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас на ежегодной конференции оборонного агентства ЕС в Брюсселе. По ее словам, российский диктатор Владимир Путин понимает только язык силы.

"Нет абсолютно никаких сомнений, что мы можем сделать больше, чтобы помочь Украине. С нашей помощью они могут выиграть войну ", – подчеркнула Каллас.

Она напомнила, что Европейский Союз достаточно прочный, а его совокупная экономика превосходит российскую в 17 раз. ЕС должен продемонстрировать Путину, что он потерпит поражение, и остановить, прежде чем он "нападет на кого-то из нас".

В свою очередь, Каллас отметила, что Европейский Союз уже предоставил Украине помощь на сумму 134 миллиарда евро, из которых 50 миллиардов направлено на военную поддержку. Также она сообщила, что количество украинских военных, подготовленных странами ЕС, достигнет 75 тысяч к концу января 2025 года.

В частности, глава дипломатии Европейского Союза рассказала, что сейчас идет работа над 16-м пакетом санкций против России, и отметила необходимость более широкого использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия может напасть на ЕС уже в 2028 году. Она призвала Европу усиленно инвестировать в оборону, поскольку диктатор Путин тратит на армию в 5 раз больше, чем Брюссель.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что союзники в ближайшее время обсудят гарантии безопасности для Украины. Это нужно для мирного будущего, однако до окончания войны еще далеко. Также он отметил сильную армию, которая нужна Украине.

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