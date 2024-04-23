'Несправедливость недопустима': Порошенко призвал прекратить преследование Червинского

Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал прекратить преследование и незаконное содержание под стражей разведчика полковника Романа Червинского. Пятый президент отметил, что против офицера, боровшегося с оккупантами, применяют избирательное, пристрастное правосудие.

"Несправедливость недопустима в принципе. Особенно недопустима во время войны и особенно недопустима по отношению к украинскому воину, разведчику, герою. И совесть требует от меня и всех нас использовать эту парламентскую трибуну для его защиты. Для защиты Романа Червинского", – сказал Порошенко.

"Тем более после той вопиющей истории, когда 19 апреля было рассмотрено продолжение меры пресечения после года содержания в тюрьме невинного человека. Без Червинского, без адвокатов, а скоро уже будет без судей, когда прокурорская тройка будет решать вопрос пребывания в тюрьме. Я убежден в том, что неприемлемо, когда суд зависим и пристрастен, когда правосудие выборочно. Не может такого быть в Украине – это образец России, против которой Червинский боролся всю свою сознательную жизнь", – подчеркнул Петр Порошенко.

По его словам, это дело – месть от тех, кто отпустил Цемаха, которого взял Червинский.

"Я как пятый президент отдавал приказы, которые он блестяще выполнял, обеспечивая нашу победу", – напомнил Петр Порошенко.

"То, что сейчас происходит, это не личное дело Червинского – это дело всех нас. Это вопрос нашего движения в Европу. Это вопрос верховенства права. Это вопрос независимого правосудия. Это вопрос свободы слова, демократии и парламентаризма. И дело Червинского – это тревожный звонок, который весь украинский народ требует услышать нас", – считает Порошенко.

"Мое требование, наше требование – свободу Роману Червинскому!" – призвал Порошенко.