"Непонятно, кто на самом деле руководит": после заявлений Лаврова еврокомиссар озвучил сомнения относительно власти Путина
Кремлевский диктатор Владимир Путин смог убедить президента США Дональда Трампа в наличии "прогресса" в переговорах, но это перечеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, когда публично опроверг якобы "согласованные" пункты. Из этого следует вопрос, кто действительно руководит Кремлем.
Об этом пошутил литовский политик, еврокомиссар по вопросам безопасности и космоса Андрюс Кубилюс. Он уколол диктатора, прокомментировав ситуацию на своей странице в X (Twitter).
"Кто настоящий хозяин в Кремле: Путин или Лавров?" – задался вопросом Кубилюс.
Далее он задал уже серьезный вопрос о том, возможно ли вообще вести переговоры с россиянами.
"Как кто-то может договариваться о чем-то с Путиным, если после встречи Путина и Трампа Лавров публично отрицает все, что Путин обещал Трампу на двусторонней встрече? Возможно, Путин не настоящий хозяин в Кремле?" – написал еврокомиссар.
Что заявил российский министр иностранных дел
Три дня подряд – 19, 20 и 21 августа – Сергей Лавров выступал с публичными заявлениями, которые противоречили озвученным Белым домом и непосредственно Трампом предварительным договоренностям между Москвой и Вашингтоном.
Глава МИД государства-агрессора повторял одни и те же тезисы: что президент Украины Владимир Зеленский якобы "нелегитимен", что Путин встретится с ним, только если Киев согласится на все условия Москвы (то есть фактическую капитуляцию), и что присутствие иностранных войск в Украине как гарантия безопасности неприемлемо.
Как писал OBOZ.UA:
– 21 августа Дональд Трамп установил очередной "дедлайн" для Российской Федерации. По его мнению, нужно примерно две недели, чтобы узнать, удастся ли достичь мира в Украине.
– В этот же день президент-республиканец раскритиковал своего предшественника-демократа Джо Байдена за то, что тот не позволял Украине использовать американское оружие для дальних ударов по России. Трамп заявил, что без атак на страну-агрессора шансов на победу практически нет.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!