Даже если суды не помешают Трампу баллотироваться в президенты, его позиции уже не выглядят такими непоколебимыми, как месяц назад.

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Накануне праймериз в ключевом штате Нью-Гэмпшир Трамп имеет поддержку 39% республиканцев, а замечательная проукраинская Никки Хейли, уже идущая второй, — 32%, но, как сообщил Андрей Пионтковский, снял свою кандидатуру ещё один проукраинский кандидат Крис Кристи, имевший 12%, и если Хейли получит из них хотя бы две трети, то она обойдёт Трампа.

Более того: согласно всем опросам Хейли имеет лучшие шансы победить Байдена, чем Трамп, — не говоря уже о том, что она и не под следствием, — в связи с чем на неё ставят многочисленные спонсоры.

Поэтому на Хейли уже ориентируются и реганисты в Конгрессе. Предложенный председателями трёх комитетов Палаты представителей, а все они — республиканцы, План Победы в Украине свидетельствует: они считают нашу войну своей, ибо в названии — не Победы Украины, а Победы в Украине! То есть это война, которую в Украине ведут Соединённые Штаты, а проиграть они, конечно, не могут!

Как говорят специалисты, опыт показывает, что больше митингуют и лайкают молодые левые литералы, то есть демократы, а вот больше ходят на выборы и голосуют возрастные правые консерваторы, то есть республиканцы. Так Трамп в своё время и победил неожиданно Хиллари Клинтон. Теперь вместо него победить должна рейганистка Никки Хейли.