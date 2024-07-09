Из лидера страны Макрон в момент выборов превратился в "скромного" хозяина Елисейского дворца. Его партия потеряла большинство в парламенте, и теперь контрольный пакет в господствующей коалиции будет принадлежать левым... часть которых уважают кремль и не любят президента собственной страны. Ну все по классике…

Видео дня

Далее текст на языке оригинала

Результати парламентських виборів так і не дали відповіді на запитання "Хто керуватиме країною?", — сказав Макрон. Нова коаліція складеться з пропрезидентського альянсу "Разом" (161 мандат) і лівого "Нового народного фронту" (188 мандатів).

З добрих новин - схема мобілізації голосів проти "Національного об'єднання" Ле Пен спрацювала: після першого туру сотні лівих і макронівців зняли свої кандидатури на користь найрейтинговішого кандидата на кожному з округів, і в підсумку "нацики" з першого місця перегонів скотилися на третє, зібравши 142 мандати.

З поганих - домінування лівих у парламенті також не додає надій на світле майбутнє. Макрон втратив значну частину своїх виборців, у парламентській коаліції його однопартійці відіграватимуть другорядну роль, а перша скрипка буде за "фронтовиками", такими собі французькими послідовниками Арсенія Яценюка, який 2014 року заснував "Народний фронт" в Україні.

Лівий "Новий народний фронт" складається з чотирьох партій, одна з яких — "Нескорена Франція" — люто виступає ПРОТИ надання допомоги Україні, проти відряджання французьких військ до України та ЗА припинення вогню. Залишається сподіватися, що "соціалісти" та "зелені" зможуть розвернути "Народний фронт" у коаліцію з Макроном, та зменшити скептичні настрої щодо підтримки Києва. Четвертим учасником є комуністи, але їх можна порахувати на пальцях двох рук, відтак - вони не гратимуть відчутної ролі в альянсі.

"Фронтовики" не приховують своїх соціалістичних замашок: суттєве збільшення держвитрат на тьму соціальних пільг, підвищення мінімалки і т.д. Як результат - підвищення податків та накопичення нових боргів. Ця політика повністю суперечить курсу чинного лідера, і призведе країну до конфлікту з ЄС, який закликає Францію до "економії".

Теоретично, Макрон через рік може розпустити парламент, але в кожному випадку Францію очікує складний період турбулентності. Париж залишиться проукраїнським, але ця підтримка втратить елегантність останніх місяців і буде значною мірою вимученою... як і вся французька політика наступного періоду.