Необходимы для освобождения территорий: в Германии изменили мнение о передаче кассетных боеприпасов Украине

В Германии изменили позицию насчет предоставления Украине Соединенными Штатами Америки кассетных боеприпасов. Страна по-прежнему выступает против использования этого вида вооружения, однако в нашем случае эти снаряды необходимы для защиты людей и освобождения оккупированных территорий.

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В Берлине выразили понимание того, что США все-таки предоставят Киеву кассетные боеприпасы. Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, передает WRD.

"Мы уверены, что наши друзья из США не легкомысленно приняли решение о поставках соответствующих боеприпасов", – отметил он.

Гебештрайт напомнил, что Германия присоединилась к договору о запрете кассетных боеприпасов, как и более 100 других государств.

Однако Украина, добавил он, будет использовать эти снаряды для защиты гражданского населения. Это особая ситуация.

"Речь идет об их применении правительством для освобождения собственной территории", – сказал спикер.

Кроме того, он также призвал не забывать, что страна-агрессора Россия "уже массово применяла кассетные боеприпасы в захватнической войне против Украины".

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что официальный Берлин выступает против передачи кассетных боеприпасов Украине. Такую позицию она объяснила тем, что ФРГ является страной-участницей Конвенции о запрете такого вооружения, принятой в 2008 году в Осло.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне в США объявили о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами. О передаче этого типа боеприпасов Украина неоднократно просила, ведь они позволят значительно эффективнее уничтожать вражескую пехоту и технику.

– После объявления нового пакета президент США Джо Байден объяснил необходимость передачи Украине кассетных боеприпасов. Он отметил, что это было "решение непростое, но очень нужное".

– Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, как кассетные боеприпасы помогут ВСУ в контрнаступлении. Он также отметил, что Киев будет вести строгий учет использования этих боеприпасов и обязался не применять для ударов по территории РФ или в украинских городах.

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