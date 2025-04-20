Немецкая компания продавала российскому военному заводу хром для производства пушек – Handelsblatt

Компания EKC.AG из Вюрцбурга стала главным поставщиком хрома в Россию, несмотря на санкции и войну. С января 2023 года по апрель 2024 года почти половину всего импорта этого металла в РФ обеспечивала именно она.

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Общая сумма – более 24 миллионов евро. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Согласно экспортной статистике, с января 2023 по апрель 2024 года EKC.AG обеспечила около 50% общего импорта хрома в Россию. Общая сумма контрактов за этот период составляет 24,2 миллиона евро. Хром используется, в частности, в производстве орудий и других вооружений.

Компания основана в 2006 году, ее генеральный директор – Владимир Платунов, финансовый директор – Евгений Порохня, менеджер по продажам – Олег Крылов. Все трое, согласно расследованию, владеют русским языком и имеют русское происхождение. Порохня подтвердил, что они с Платуновым являются гражданами России, но уже 28 лет живут в Германии. У них также есть налоговые номера РФ.

На сайте EKC.AG говорится, что компания занимается глобальным трейдингом сырьевыми материалами. Она имеет офисы в Китае, Турции, США и Словении.

В 2017 году среди клиентов EKC.AG в России числился "Уралвагонзавод" – российский завод, производящий бронетехнику для армии. Продолжается ли сотрудничество сейчас – неизвестно.

Представители компании отрицают какие-либо обвинения в поставке военным структурам. Порохня также заявил, что у России нет критической зависимости от импорта хрома, ведь владеет собственными месторождениями.

Также OBOZ.UA сообщал, что RBI продолжает обслуживать компании российского военно-промышленного комплекса, в том числе поставляющие компоненты для производства вооружений. Таким образом, банк остается частью милитаризованной экономики РФ.

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