"Нельзя терять здравый смысл": министр обороны Польши не сдержал эмоций в Сейме и встал на защиту Украины

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время дебатов в Сейме довольно эмоционально отреагировал на обвинения оппозиции, критиковавшей действия правительства в отношениях с Украиной. Он подчеркнул, что поддержка украинцев сегодня является национальным интересом Польши, даже несмотря на до сих пор нерешенные исторические разногласия.

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По его словам, сейчас "нельзя терять здравый смысл", поскольку польское воздушное пространство "уже нарушают", в частности, российские дроны. Косиняк-Камыш буквально кричал на оппозицию, а подавляющее большинство депутатов Сейма аплодировало ему.

Продолжайте травить украинцев

Польский министр обороны напомнил народным избранникам, что российские "ракеты падают, дроны падают в километре от польской границы". Украине нужна ПВО, нужны боеприпасы для работы ПВО – и с точки зрения здравого смысла это одинаково важно как для украинцев, так и для поляков.

"Когда у Украины не будет средств противовоздушной обороны, когда не будет боеприпасов для сбивания этих дронов, то большинство из них будет пролетать через Украину и долетать до Польши. Вы этого хотите? Так продолжайте травить украинцев", – говорил Косиняк-Камыш с трибуны Сейма.

По его словам, даже "преследование украинцев имеет свои пределы", и в данном случае "этим пределом является безопасность польского государства".

"Вы ее уже пересекли. Уже рассорили поляков и украинцев. А теперь пытаетесь рассорить поляков между собой, рассорить нас с НАТО и Западной Европой, оставить Польшу разбитой и одинокой. Да хватит уже", – говорил Косиняк-Камыш.

"Дезертир" Туск

Один из представителей фракции "Конфедерация польской короны" с трибуны Сейма обвинил польского премьера Дональда Туска – последний отсутствовал в зале, – в "дезертирстве".

"Дональд Туск сейчас находится в охваченной войной Украине, куда вы бы вообще никогда не решились поехать и оказать поддержку", – ответил Косиняк-Камыш оппозиционной фракции.

Он заявил, что обвинение Туска именно в дезертирстве "отвратительно", поскольку премьер-министр отправился в Украину, и "именно там решается вопрос нашей, польской безопасности".

Это не единичные случаи

Российские ракеты и дроны не только "падают в километре от польской границы" – довольно часто они пересекают границу. По словам польского министра обороны, это "уже не единичные случаи, это спланированная агрессия против страны НАТО".

Соответственно, в вопросах национальной безопасности Сейм должен выступать единым фронтом. Но, к сожалению, единого фронта нет.

"Да, только что с этой трибуны звучали слова, которые вписываются в стратегию безопасности. Но – не в стратегию Польши, а именно России", – обвинил Косиняк-Камыш депутатов оппозиции.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия пытается заблокировать и уничтожить в Европе каналы поставки помощи Украине. К такому выводу пришли аналитики Бюро национальной безопасности Польши. В этом польском ведомстве предупреждают и о возможной эскалации военных действий против Украины в осенне-зимний период, и о растущей российской угрозе для стран НАТО.

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