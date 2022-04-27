5 грудня 1994 підписано "Будапештський меморандум", яким Україну роззброєно і зроблено легкою здобиччю Москви.

Негідники які роззброїли Україну, не лише не покарані, але продовжують здавати її в різних "мінскоугодіях". Кучма підписав документ яким ядерну зброю, реальний гарант національної безпеки України, обміняли на папірець під назвою "Будапештський меморандум" який не годиться навіть як туалетний папір. Проте не варто забувати, що підготував це роззброєння ще комуняка Леонід Кравчук, коли у січні 1994 року в Москві була підписана спільна заява про умови приєднання Росії і України до Договору нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Москва тоді отримувала $60 млрд за скорочення ядерного арсеналу. Київ зовсім від нього відмовлявся в обмін на запевнення в підтримці США і $900 млн. Це щоб ви пам'ятали які дешеві повії тоді керували нашою країною, які сьогодні ще й продовжують прислуговувати своїм вчорашнім блазням з "квартальчіков", які співають ті ж самі тужливі пісні про "мір і дружбу", забороняючи українському війську звільняти окуповані території України!

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Всяким ліволібералізовано-лгбтизованим "іскпертам" з "ікспертисами" зі скрєпою "толєрантность" в головній порожнечі, які можуть спробувати заперечити "вигоду Україні від ядерної зброї", нагадаю, що наявність "тактичної ядерної зброї" ніяк би не зашкодила ні Україні, ні безпеці сусідів, і не обтяжувала українську економіку.

А "стратегічну ядерну зброю", можна було продати дорожче, і під більші гарантії ніж нічого не вартий папірець під назвою "Будапештський меморандум".