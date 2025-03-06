'Небесный щит': Европа может развернуть программу с привлечением 120 истребителей для защиты Украины от атак РФ – The Guardian

Европа может создать масштабную воздушную программу "Небесный щит" с привлечением 120 истребителей для защиты Украины от российских атак. Этот проект, разработанный военными экспертами, направлен на обеспечение защиты Киева, Львова, Одессы и трех действующих атомных электростанций, не вмешиваясь в боевые действия на линии фронта.

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Об этом пишет The Guardian. "Небесный щит" рассматривается как отдельный проект от НАТО, который возглавит Европа.

Ожидается, что он должен останавливать атаки российских крылатых ракет и беспилотников, наносящих удары по украинским городам и критической инфраструктуре. Основой этой инициативы может стать идея "перемирия в небе", предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским.

Она охватит три действующих атомных электростанции Украины, а также города Одесса и Львов, но не линию фронта или восток страны, и, согласно недавно опубликованному документу, она может "оказать большее военное, политическое и социально-экономическое влияние, чем 10 000 европейских сухопутных войск".

Среди сторонников этой инициативы Филипп Бридлав, бывший генерал ВВС США и верховный главнокомандующий НАТО в Европе, и сэр Ричард Ширрефф, бывший генерал британской армии и заместитель верховного главнокомандующего НАТО в начале прошлого десятилетия, а также бывший президент Польши Александр Квасьневский.

Бывший глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, тоже являющийся сторонником проекта, отметил, что он может стать ключевым шагом в обеспечении безопасности Украины и укреплении европейской оборонной способности.

Ранее подобные инициативы не находили поддержки из-за опасений эскалации конфликта. Однако после встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, не принесшей прорыва в вопросе американской помощи, в Европе поняли, что поддержка Украины в значительной степени ложится на плечи европейских стран.

США прекратили военную помощь и ограничили обмен разведданными с Киевом, что привело к быстрому осознанию в Европе того, что континенту придется взять на себя ведущую роль в поддержке Украины, пока идет война, и предоставить стране гарантии безопасности в рамках любого мирного соглашения.

Сторонники соглашения считают, что темпы развития событий на прошлой неделе означают, что идеи защиты части воздушного пространства Украины теперь могут получить новое звучание, хотя этот план также призван подчеркнуть, насколько важной и эффективной будет защита воздушного пространства в рамках предоставления гарантий безопасности Киеву в случае прекращения огня.

В западных политических кругах высказываются опасения, что это может привести к прямому конфликту истребителей стран-членов НАТО с Россией и опасной эскалации боевых действий, если самолет с любой стороны будет атакован или сбит.

Однако сторонники проекта утверждают, что "риск для пилотов "Небесного щита" невелик", поскольку с начала 2022 года Москва не решалась запускать свои боевые самолеты за пределы существующих линий фронта. По словам инициаторов, фактическое расстояние от российских самолетов составит "более 200 км".

Напомним, в ночь на 6 марта страна-агрессор РФ ударила по Украине баллистическими ракетами и запустила более сотни беспилотников. Силы обороны обезвредили 68 БПЛА, имитационные дроны были утрачены без последствий. Из-за вражеской атаки, которая продолжалась с 19:00 прошедших суток, есть повреждения, жертвы и пострадавшие на Днепропетровщине, а также Харьковщине, Сумщине и Одесщине.

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