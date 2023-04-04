Небензя в ООН поиздевался над США из-за критики России: председательствовали в год вторжения в Ирак

Российская Федерация председательствует в Совбезе ООН. Постоянный представитель страны-агрессора Василий Небензя отверг критику в сторону РФ, возникшую по этому поводу из-за кровавой войны в Украине. Более того, он поиздевался над США, упомянув, что Штаты председательствовали в 2003 году – во время вторжения в Ирак.

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Об этом сообщает CNN. Во время заседания 3 апреля Небензя откровенно заявил, что РФ может быть председателем СБ ООН во время войны в Украине.

Постпред РФ добавил, что в феврале 2022 года, когда Россия была в последний раз председательствовала в Совете, жалоб по этому поводу не поступало.

Кроме этого, он выдал, что пока сохраняется мировой порядок, в процедурах ООН не будет никаких конфигураций, которые могли бы привести к изменению статуса России.

Отметим, к председательству в Совбезе ООН РФ приступила в субботу, 1 апреля. Это орган является высшим по безопасности в Организации. Его руководство меняется каждый месяц.

Добавим, вторжение США и их союзников в Ирак, которое официально было названо "Операция "Иракская свобода" началось в 2003 году с целью свержения режима главы Ирака Саддама Хусейна. Военные действия против иракской армии начались 20 марта и закончились 9 апреля, когда американские войска заняли столицу страны город Багдад. 1 мая президент США Джордж Буш-младший объявил об окончании активных боевых действий.

Как указано в Википедии, официальным поводом к началу военных действий была заявлена США связь режима с международным терроризмом, в частности, движением "Аль-Каида", а также поиск и уничтожение оружия массового поражения. Но проверки в октябре 2004 года не обнаружили наличия в Ираке ОМП.

В то же время, отмечается, что Саддам Хуссейн все таки планировал террористические атаки против США – после войны были найдены снаряды химического оружия, изготовленные в период до 1991 года, и фабрики по его производству, которые он должен был ликвидировать после 1991 года.

Впрочем, есть мнения, что одной из целей вторжения было получение контроля над иракской нефтью.

Операция не была одобрена ООН и вызвала недовольство в международном сообществе.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ не должна участвовать в Совете безопасности ООН. Причина тому – ведение военных действий на территории Украины, в частности, непрекращающиеся обстрелы.

В своей первой речи на Совбезе ООН Небензя заявил о переговорах с США. Он сказал, что Россия будет готова организовать встречу Лаврова и Блинкена в ООН, если США захотят.

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