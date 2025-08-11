'Путин точно не готовится к прекращению огня': Зеленский сообщил о подготовке Россией новых наступательных операций

Войска государства-агрессора России не готовятся к возможному прекращению огня. Наоборот – действия оккупантов свидетельствуют о запланированных новых наступлениях.

Об этой ситуации Владимиру Зеленскому доложила украинская разведка. Президент сообщил об этом в вечернем видеообращении в понедельник, 11 августа.

О чем говорят действия противника

Согласно докладу разведчиков и военных, ни одного признака, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации, пока нет.

Президент заявил, что нашим защитникам известно, на что рассчитывает диктатор Владимир Путин и к чему реально готовится.

"В частности, это и приготовления военные. Он точно не готовится к прекращению огня и войны. Путин настроен только на то, чтобы подать встречу с Америкой как свою личную победу и дальше продолжать действовать так, как и раньше, давить на Украину так, как и раньше", – отметил глава государства.

Разведка не фиксирует, чтобы россияне готовились к прекращению боевых действий. "Наоборот, они перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции. Если кто-то готовится к миру, он этого не делает. Мы продолжаем информировать наших партнеров о реальной ситуации на поле боя, в дипломатии и в российском планировании дальнейших действий", – проинформировал президент.

О чем шла речь на Ставке верховного главнокомандующего 11 августа

Как отметил Зеленский, это была специальная встреча именно по тем вопросам, которые ему задавали наши военные на Харьковщине и Сумщине.

"Относительно пикапов и другой техники – мы решили. Бригадам дадим и необходимые средства напрямую, и возможность покупать именно такие пикапы и квадроциклы и другую технику, которые им нужно. Боевые бригады получат эту возможность очень быстро. Правительство должно принять решение уже на этой неделе. Деньги тоже предусмотрели", – отчитался президент.

Бригады благодаря прямому финансированию будут иметь больше средств на закупки, чтобы обеспечивать свои боевые потребности.

"Это, в частности, дроны – и не только. Мы договорились изменить подход к определению размеров финансирования. Будет больше денег для каждой боевой бригады: расчет на бригаду такой – по 7 миллионов на каждый батальон, который выполняет боевые задачи", – уточнил Зеленский.

Также командование продолжит убирать бюрократию. Списание имущества и техники станет проще, быстрее.

"Поручил немедленно решить принципиальный вопрос о сроках вручения государственных наград нашим воинам. Много времени проходит между представлением на награду и ее вручением. Слишком много времени. Министерство обороны Украины уже определило, какие документы и согласования лишние, – все будет сокращено. Изменят также документы о награде – вместо старых наградных книжек будут новые документы, чтобы не заполнять их вручную. Сроки должны быть такими, чтобы люди реально чувствовали уважение к себе и к своим действиям в защиту нашего государства.

Готовятся решения и по другим принципиальным вещам. Вопрос мотивации, вопрос о личном составе, вопрос об учебных центрах, коммуникации до уровня батальона и роты – все это тоже проработано. Решения будут", – заверил глава государства.

О международных коммуникациях

Глава ОП Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров доложили о встрече в резиденции Чивнинг-Хаус (Англия). 9 августа там собрались представители Украины, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Польши, чтобы обсудить детали предстоящих переговоров американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Ермак и Умеров "доложили обо всех важных разговорах – публичные и непубличные детали", отметил Зеленский и поблагодарил "каждого, кто с Украиной".

В понедельник он провел телефонные переговоры с премьер-министром Канады и с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии, а также с президентом Литвы.

"Запланированы на сегодня еще позже разговоры с европейскими друзьями. Я благодарю всех за поддержку. Важный разговор был с премьер-министром Индии. Всех объединяет понимание четких фактов. Первое – суверенитет и территориальная целостность Украины должны уважаться. Второе – вопрос о войне против Украины должны решаться только с участием Украины. Третье – Россия должна делать необходимые шаги, чтобы закончить эту войну", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что именно от России ни одного шага до сих пор нет. "Мы очень подробно обсудили сегодня, в частности с премьер-министром Моди, возможности влияния на российскую позицию. Я помню, как уже не раз премьер-министр Индии говорил, что наше время – не время для войны. И нужны реальные шаги, чтобы это стало именно так, – мир нужен", – указал президент.

Во вторник, 21 августа, активная коммуникация с партнерами продолжится. Продолжаются и контакты – на всех уровнях – с Соединенными Штатами Америки. Привлечены команда Офиса, МИД и "все, кто нужен для эффективной работы".

"И спасибо каждому в Украине, кто четко поддерживает и усиливает государственную позицию, нашу защиту национальных интересов. Стоим крепко – все вместе", – передал Зеленский слова благодарности.

Об украинских защитниках

Отдельно президент отметил воинов-пограничников, которые вместе со всеми в Силах обороны стоят на защите страны:

– пограничные бригады "Гарт", "Сталевий кордон" и "Форпост";

– подразделения Сумского, Харьковского, Волынского, Белгород-Днестровского пограничных отрядов;

– бригады "Помста";

– подразделение "Фенікс".

"Спасибо вам за стойкость, за уничтожение оккупанта! Украина обязательно должна достичь своих задач, и задачи справедливые: защитить жизнь, защитить независимость и достичь достойного мира для Украины. Спасибо всем. Слава Украине!" – сказал Зеленский.

