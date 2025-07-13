"Не время откупоривать шампанское": Огрызко прояснил позицию Трампа по отношению к Путину

В последнее время Белый дом сменил риторику по отношению к Украине. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявил, что недоволен российским диктатором Владимиром Путиным.

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В то же время не следует надеяться, что теперь Соединенные Штаты займут проукраинскую позицию. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире Radio NV.

По его словам, новая риторика американского политического истеблишмента может быть определенным хорошим сигналом. При этом Огрызко считает, что недавние заявления Трампа еще не означают, что США полностью заняли проукраинскую позицию.

"Но не думаю, что надо откупоривать шампанское и пить его повсюду и каждый день. Завтра Трамп, как мы ожидаем, о чем-то заявит. По моему мнению, он просто продемонстрирует, что захочет кое-что усилить поддержку, сказать, что я буду помогать Украине, отбивать российские атаки", – сказал Огрызко.

Также бывший глава МИД прогнозирует, что никаких кардинальных изменений в политике США по отношению к Украине не произойдет. Огрызко объяснил, что Трамп уже слишком много вложил в то, чтобы подружиться с Россией.

"Мне кажется, что это будет больше похоже на тактическую игру, демонстрация, что я таки Путину могу сделать плохо, могу сделать больно", – заявил Огрызко.

Напомним, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность конфискации 5 млрд долл. российских активов. Средства могут быть направлены на новое финансирование для Украины – о нем Трамп задумался впервые с января 2025.

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