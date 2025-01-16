Не требует 'высочайшего соизволения': адвокат Порошенко заявил, что военное положение не ограничивает права нардепа

Пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" нардепа Петра Порошенко не выпустили в загранкомандировку в Брюссель, где он должен был встретиться с руководителями Европейской народной партии. Адвокат Порошенко Игорь Головань напомнил, что согласно действующему законодательству, препятствование поездкам народных депутатов незаконно – как по Украине, так и за границу. Он подчеркнул, что права и свободы народного депутата не могут быть ограничены даже во время военного положения.

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Об этом адвокат Петра Порошенко Игорь Головань написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что блокирование международных поездок лидера "Европейской Солидарности" – это произвол власти, и пообещал обжаловать такие незаконные действия в судебном порядке.

"Порошенко. Граница. Суд. Снова. Тяжелая ситуация на фронте не мешает властям внимательно следить за политическими оппонентами и абсолютно незаконно в ручном режиме управлять режимом пропуска через государственную границу. Петра Порошенко в очередной раз не пропустили через государственную границу, снова сорвали важные для защиты интересов Украины встречи", – пишет адвокат.

"На этот раз отличились чиновники 6-го Волынского пограничного отряда, для которых властное указание стоит больше, чем ясная и четкая норма статьи 26 Закона "О статусе народного депутата Украины", согласно которой конституционные права и свободы народного депутата не могут быть ограничены даже в условиях военного или чрезвычайного положения", – отмечает Головань.

Никто не имеет права препятствовать поездкам народных депутатов как по Украине, так и за границу. Как обычно, чиновники скрывают основания своих противоправных действий. По их утверждению, Петр Порошенко "не смог предоставить на паспортный контроль документы, подтверждающие основание для выезда за границу". Чего именно "не смог предоставить" Петр Порошенко? "Высочайшего увольнения"?", – пишет Головань.

"Пограничники об этом молчат, а потому снова будем выяснять эту тайну в суде", – отмечает адвокат.