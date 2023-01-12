'Не стоит подыгрывать Москве': Сюмар призвала власти прекратить политическую борьбу с 'Европейской Солидарностью'

Полномасштабное вторжение России требует от украинцев внутреннего единства. Власти же вернулись к политической борьбе с "Европейской Солидарностью" и ее лидером Петром Порошенко.

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Об этом сказала народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар в эфире "5 канала". Она напомнила, что Порошенко был исключен из состава делегации в ПАСЕ.

"Порошенко является тем политиком, который очень хорошо знает потребности фронта, поскольку он был Верховным главнокомандующим с 2014 по 2019 годы. Очевидно, он мог бы очень профессионально говорить о реальных потребностях украинских военных со всеми своими европейскими коллегами в ПАСЕ. Вместо этого видим такую внутриполитическую суету и переход к этой довоенной борьбе, которая является серьезной угрозой сегодня", – отметила депутат.

Кроме того, она сообщила, что поступают сигналы о возможном фабриковании каких-то новых уголовных дел против Порошенко. Предыдущие открывались по доносам агентов Кремля.

"Я очень надеюсь, что этого не произойдет и что "Европейская Солидарность" сможет дальше работать над укреплением обороноспособности страны, как мы это делаем с начала полномасштабного вторжения, как мы это в конце концов делали все с 2014 года. Будем заниматься своими волонтерскими проектами, поиском, покупкой, завозом оружия для украинских воинских частей. Это общее дело – от него зависит выживание страны. Хотелось заниматься этим, а не таким мелким политиканством", – отметила Сюмар.

"Кто является историческим врагом России, мы уже давно поняли. Это проукраинские президенты – и Виктор Ющенко, и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский по состоянию на данный момент. Все они огромный враг Москвы. Москва всегда делала все, чтобы их уничтожить и будет дальше продолжать это делать. Не надо Москве подыгрывать внутри страны", – предостерегла она.