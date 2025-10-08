Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что после встречи диктатора России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске появился импульс урегулирования войны в Украине. Однако на сегодняшний день он уже исчерпан.

По словам Рябкова, виновными в этой ситуации являются страны Европейского Союза. Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Отсутствие прогресса в переговорах

Рябков в традиционной для кремлевских чиновников манере переложил ответственность за продолжение российско-украинской войны на страны Запада. По его словам, импульс урегулирования войны, который появился после саммита на Аляске, теперь исчерпан "усилиями сторонников продолжения конфликта".

"К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца, прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан", – заявил Рябков.

Что предшествовало

Заявление Рябкова прозвучало вслед за комментарием путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который назвал состояние диалога России и США "подавленным". Он заявил, что дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются, хотя до серьезных решений дело до сих пор не дошло.

В то же время рупор Кремля заявил, что на уровне глав государств ситуация "более живая". В Кремле рассчитывают, что Трамп сохраняет политическую волю к выводу урегулирования войны в Украине в русло мирных политических переговоров.

Напомним, пока Москва винит Киев, в Вашингтоне видят ситуацию с точностью до наоборот. Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс публично заявил, что в последние недели именно Россия отказывается от предложений США о проведении каких-либо переговоров в двухстороннем или трехстороннем формате.

