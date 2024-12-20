'Не может сейчас обсуждаться серьезно': Шольц высказался о возможности размещения миротворцев в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что идея размещения миротворческих сил в Украине пока преждевременна для обсуждения. Этот вопрос не поднимался на встрече лидеров Европейского Союза, а подробные дискуссии по архитектуре безопасности возможны только после завершения боевых действий.

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Об этом Шольц сообщил во время пресс-конференции по итогам Европейского совета в Брюсселе. Он подчеркнул, что сейчас нет условий для серьезного рассмотрения вопросов о будущем миротворческого контингента.

"Вопрос о том, как может выглядеть конкретная конструкция архитектуры безопасности после заключения мирного соглашения, сейчас не может обсуждаться серьезно. Но это должно быть что-то, что, с нашей точки зрения, также будет структурировано трансатлантическим способом. Так что не было никакой дискуссии о сухопутных войсках или что-то подобное, потому что это вообще не тема, если я могу так сказать. Сейчас было бы ошибкой подробно обсуждать это здесь", – заявил Шольц.

Шольц подчеркнул важность скоординированной политики между Европейским Союзом и Соединенными Штатами по вопросу помощи Украине. Он упомянул о своих постоянных контактах с Президентом Украины Владимиром Зеленским, разговоре с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, а также избранным президентом США Дональдом Трампом. Канцлер отметил, что его второй телефонный разговор с Трампом состоялся 19 декабря.

"Для меня это важно, потому что нам нужна скоординированная политика между Европой и США и Германией и США. Именно в этой ситуации я считаю необходимым объединить усилия. Мое впечатление: это вполне возможно, и нам удастся не оставить Украину в одиночестве и сделать все возможное, чтобы она оставалась суверенной, чтобы ее не тормозили на пути в Европейский Союз. Это сильная нация с очень большой собственной армией, которую мы все снаряжаем вместе. В то же время, убийства должны прекратиться", – заявил Шольц.

Канцлер ФРГ в очередной раз акцентировал внимание на необходимости поддержки Украины таким образом, чтобы избежать прямой эскалации конфликта между Россией и НАТО.

Канцлер добавил, что поддержка Украины должна быть организована таким образом, чтобы не допустить "диктованный мир". Шольц также заверил, что ни одно решение по Украине не будет приниматься без учета мнения украинцев.

Это очень понятно. В то же время, она должна быть настолько сильной, чтобы не было продиктованного мира. Украина должна оставаться независимой и быть в состоянии защитить свой суверенитет", – резюмировал он.

Ранее стало известно, что на саммите лидеров Евросоюза президент Франции Эммануэль Макрон планирует вынести на обсуждение вопрос о вероятности размещения в Украине миротворческой миссии. Идея может заключаться в размещении миротворцев на линии разграничения в случае, если между Украиной и РФ будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Макрон посетил Польшу для обсуждения плана европейской миротворческой миссии. Эксперт Французского института международных отношений (IFRI), работающий над проектом миссии, сказала, что миссия может состоять из пяти бригад (около 40 тысяч солдат). Польша может взять на себя командование одной из них.

– В то же время в Польше идею Макрона не поддержали. Глава МИД Радослав Сикорский заявил, что Варшава не рассматривает ни одного отправления войск в Украину.

– Официально с конкретным предложением о направлении миссии на территорию Украины Макрон пока не выступал.

– Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук считает, что инициатива Макрона не является реалистичной. Путин не согласится на переговоры или прекращение боевых действий, если на линию разграничения выйдут миротворцы НАТО.

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