'Не достиг ни одной цели': Шольц заявил, что Путин не выиграет войну в Украине. Видео

Российский диктатор Владимир Путин не способен выиграть войну, которую развязал против Украины. В этом есть заслуга американских и европейских партнеров, ведь они приложили немало усилий, чтобы все планы РФ потерпели крах.

Об этом заявил бывший канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что действия кремлевского руководителя слишком дорого обошлись России.

"Мы сделали все возможное, чтобы этот маневр Путина не сработал... Поскольку наша цель поддержки Украины заключается в том, чтобы Россия, Путин не выиграли войну. Такая была задача. И честно говоря, он не выиграет войну. Это правда о том, что мы можем видеть", – подчеркнул политик.

Шольц добавил, что эти агрессивные действия были лишены смысла даже с точки зрения российских интересов, однако из-за опасных и иррациональных решений человека, который имеет значительное влияние, она началась.

"Эта война не имела смысла, даже с российской точки зрения, но он (Путин. – Ред.) ее начал, потому что мы никогда не должны недооценивать бессмысленные поступки влиятельного человека. Но в конце концов, ему это не удалось, и это дорого стоило России", – подытожил экс-канцлер Германии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее действующий канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления в Бундестаге также заявил, что глава Кремля должен понять, что у него нет никаких шансов выиграть войну в Украине. В то же время если бы он действительно хотел мира, то прекратил бы агрессивные действия в кратчайшие сроки.

